Las cooperativas de Granada despliegan su carácter más innovador y sostenible en Fruit Logistica

Cooperativas Agro-alimentaria de Granada vuelve a Fruit Logística, la feria europea del sector hortofrutícola para promocionar una potente oferta de sabores vegetales, muchos de ellos considerados referentes internacionales en calidad e innovación, dirigida a un consumidor que demanda calidad, seguridad y nuevos productos.

Del 5 al 7 de abril en Berlín, la federación provincial apoyará las relaciones comerciales de cooperativas hortofrutícolas granadinas, con una extensa trayectoria consolidada como productoras y exportadoras a países europeos. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Granada, Fulgencio Torres, a su vez presidente de la cooperativa El Grupo, encabezará la misión comercial, junto al representante de Frutas y Hortalizas de la Federación y presidente de Cooperativa La Palma, Pedro Ruiz, acompañados por el director de la Federación, Gustavo Ródenas y la subdirectora Mª Carmen Alvarez.

En el Hall 18, con el apoyo de Extenda, las cooperativas desplegarán sus equipos comerciales para conquistar a profesionales y cadenas de distribución. Los vegetales granadinos gozan de prestigio en el mercado, cada año son más diversos y con altos estándares de calidad. Cooperativa La Palma, de Carchuna-Motril, presentará en Fruit Logística la excelencia de su Agricultura Less is More con productos que sumergen al consumidor en una auténtica explosión de sabor (stand C01). El Grupo, de Gualchos-Castell de Ferro, productora de una variada gama de vegetales de calidad, visitará la feria para conocer las últimas innovaciones en el sector hortofrutícola mundial.

Cooperativas Agro-alimentarias de Granada celebrará el Día de Granada el miércoles 5 de abril en Fruit Logistica. Todas las empresas compartirán la presentación del Catálogo de Cooperativas de Frutas y Hortalizas, editado por la Federación provincial, con contenido bilingüe para promocionar las excelencias de las producciones granadinas. En esta ocasión, el catálogo cuenta con el apoyo de la Diputación de Granada; Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Autoridad Portuaria de Motril, Agrocolor, SUCA, Insufese, Consejo Regulado de la IGP Espárrago de Huétor Tájar, además de la entidad Caja Rural Granada.

Potenciar el espárrago verde

Berlín volverá a ser el escaparate de un potente sector de espárrago verde, más fortalecido que nunca gracias a la creación de la Interprofesional de Espárrago Verde de España, presidida por Antonio Zamora. Esta organización une al sector productor y comercializador nacional con la finalidad de reforzar su posicionamiento en el mercado.

Varias cooperativas de espárrago verde estarán en Berlín La cooperativa Centro Sur (Huétor Tájar) participará en esta feria con sus novedosas variedades de espárrago verde convencional y ecológico, además de su espárrago con Indicación Geográfica Protegida (IGP) Huétor Tájar. Compartirá stand y objetivos comerciales con la cooperativa de segundo grado Espárrago de Granada (Láchar), que integra la oferta de Vegachauchina, Espafrón, Agromesía y Espalorquiana. Otra gran productora, Cosafra (Huétor Tájar) mostrará las excelencias de su espárrago verde que reúne calidad, conveniencia y aporte saludable, así como otras referencias comerciales, como el romanesco, alcachofas y patatas. Del mismo modo, San Isidro de Loja (Stand Hall18C12), llevará su selecta oferta de espárrago verde, aderezada con su magnífico aceite de oliva virgen extra.