Un detenido tras un robo a punta de cuchillo de 1.200 euros en una gasolinera de Maracena

La Guardia Civil ha detenido a un individuo de 50 años como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación perpetrado en una gasolinera de Maracena, en el área metropolitana de Granada, de donde fueron sustraídos 1.200 euros a punta de cuchillo.

El atraco se produjo sobre las 15,30 horas del pasado 7 de mayo. El ahora detenido habría irrumpido en la gasolinera ocultando su rostro con un casco de color negro y armado con un cuchillo, según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Se habría acercado hasta la empleada, que se encontraba dentro del quiosco de la gasolinera, diciéndole "no grites que no te voy hacer nada, cojo el dinero y me voy". El atracador supuestamente "abrió la caja registradora y se apoderó de 1200 euros, huyendo posteriormente a pie".

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Maracena acudieron a la gasolinera, visionaron lo grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, extrajeron las imágenes del atracador y las difundieron a todas las unidades que tiene en el área metropolitana de Granada para tratar de identificarlo, como así ha sido.

Los agentes del Área de Investigación de La Zubia reconocieron al presunto atracador porque es un conocido delincuente al que han investigado recientemente por el hurto de dos teléfonos móviles en un bar de Huétor Vega.

Tras varios días buscándolo, una patrulla de Atarfe lo ha localizado en esta última localidad, lo ha detenido y lo ha trasladado hasta el acuartelamiento de la Guardia Civil de Maracena para que los agentes de su área de investigación pudieran continuar con las diligencias y poner al detenido a disposición judicial.