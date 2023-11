Dos detenidos en Granada por un atraco a punta de pistola en Montejícar este verano

Dos personas de 36 y 39 años de edad han sido arrestadas por agentes de la Guardia Civil de Granada como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación con armas de fuego perpetrado en la localidad de Montejícar, en la comarca de Los Montes de la provincia. A ambos les constan numerosos antecedentes policiales, según informa en una nota de prensa el Instituto Armado.

Los hechos se remontan al pasado verano, durante un atraco que se produjo el 28 de julio sobre las 16:00 horas. Los detenidos sorprendieron a la víctima en el garaje de la vivienda, según consta en la denuncia. Entraron encapuchados y armados con sendas pistolas, la golpearon en la cabeza y la encañonaron amenazando con matarla si no les entregaba todo el dinero que tuviera en casa. El denunciante les entregó 500 euros que llevaba encima y otros poco más de 3000 que guardaba en su casa. Los atracadores huyeron en sendos vehículos que habían aparcado en las inmediaciones del domicilio de la víctima. El equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada se hizo cargo de la investigación entonces.

En la inspección técnico ocular realizada en la vivienda del denunciante no aparecieron evidencias que dieran una pista sobre los atracadores. No obstante, los investigadores de la Guardia Civil se entrevistaron con los vecinos y uno de ellos puso a los agentes sobre la pista de la matrícula de un coche que a la postre resultó ser de uno de los detenidos. Las pesquisas posteriores permitieron identificar a los dos sospechosos del atraco y su posterior detención, realizada en el marco de la operación Knock Out 23.

Uno de los detenidos es vecino de Fuente Vaqueros y el segundo de Melicena. Al proceder a la detención del vecino de Fuente Vaqueros, los investigadores registraron su domicilio y recuperaron 1.700 euros de los sustraídos. La Guardia Civil también se ha incautado de los dos vehículos que utilizaron los atracadores en la comisión del delito. Ambos detenidos han ingresado en la prisión de Albolote tras ser puestos a disposición judicial.