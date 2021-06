El exalcalde de Castril niega las irregularidades en la gestión de la Fundación Saramago

El exalcalde de Castril, José Juan López Ródenas (PSOE) -conocido como Juan Mar- se ve envuelto en un nuevo lío judicial después de que fuera declarado culpable de prevaricación por conceder una subvención pública a su prima hermana para rehabilitar su vivienda, por lo que fue condenado a ocho años de inhabilitación.

También ha sido condenado este mismo año con 3.240 euros por malversación de fondos públicos por contratar en el móvil municipal servicios de ocio por Internet, televisión y 'cámara oculta sexy' ajenos a la función pública.

López Ródenas ha defendido este miércoles ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar la "correcta gestión" de las subvenciones públicas recibidas por la Fundación 'Centro José Saramago' de Castril, incidiendo en que todas fueron destinadas para el fin para el que se concedieron y "debidamente justificadas" por lo que ha confiado en el archivo de la causa.

López Ródenas ha defendido ante el juez el "buen uso" de estos fondos, respecto a los que garantiza que siempre fueron destinados a los fines para los que fueron establecidos y de cuya gestión "nunca se encargó" él directamente, sino las personas contratadas al efecto, según ha detallado en posteriores declaraciones a Europa Press.

Junto a ello ha declarado que todas las subvenciones fueron justificadas en su momento ante las adminitraciones que las concedieron y "ninguna de ellas ha planteado ningún tipo de reclamación por entender que fueran usadas de forma indebida", según ha incidido.

El exalcalde de Castril ha sido citado a declarar de nuevo en calidad de investigado a raíz de la incorporación de nueva documentación a la causa, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. El Juzgado abrió diligencias por este asunto a finales de 2014 a raíz de una denuncia de la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad, en la que ponía en cuestión el destino del dinero aportado por las instituciones públicas a este entidad y aludía a la ausencia de contabilidad que lo aclarase.

La Guardia Civil remitió en 2018 un informe al juzgado tras investigar los movimientos que se produjeron entre 2008 y 2012 en dos cuentas de la fundación en las que recibió más de un millón de euros en subvenciones e indicando que no había podido identificar más de un centenar de operaciones por un importe total de 270.562 euros al no haber aportado la entidad bancaria y la fundación toda la documentación.

Con posterioridad, el banco presentó parte de los extractos pendientes, lo que ha motivado un nuevo informe de la Guardia Civil en el que se identifica el destino de buena parte de ese montante. Concretamente, en la documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Policía Judicial precisa que tras la documentación aportada por la entidad el importante total cuyo destino quedaría aún por conocer sería ahora de 40.984 euros.

López Ródenas ha defendido este miércoles que este dinero "tampoco está desaparecido" sino que "aún no ha sido localizado al igual que antes no se encontraban las otras cantidades" entre las transferencias que se fueron realizando de forma "fiscalizada" para los fines previstos, al tiempo que ha lamentado el que no se le haya "permitido tener acceso a la documentación del Centro José Saramago en todo este tiempo para poder defenderse".