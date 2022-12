La exalcaldesa de Órgiva reconoce en el juicio que no tenía obligación de supervisar el uso de materiales del PFEA

La exalcaldesa de Órgiva, la socialista María Ángeles Blanco ha declarado hoy ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la localidad, a raíz de la investigación por una denuncia motivada por el supuesto uso irregular de fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), después de que el Ayuntamiento (ahora en manos del PP) detectara facturas sobre este programa por valor de más de 132.000 euros que no se llegaron nunca a ejecutar, lo que llevó a denuncia a la regidora.

En su declaración, según han informado a Efe la propia exregidora, esta ha indicado que no tenía la obligación de supervisar los materiales utilizados en las obras, cuestión que correspondía a un técnico municipal, que no tuvo ninguna sospecha de que las obras tuvieran destinos distintos a los previstos y que no hubo reparos en este asunto por parte de la intervención.

"Ningún técnico puso ningún reparo nunca. Fui siempre la última en firmar y cuando tenía el visto bueno de todos los técnicos, en ningún caso encargaba o recepcionaba los materiales", ha señalado Blanco, que ha sostenido que algunos quieren "ganar en los juzgados" lo que no han logrado en las urnas.

"Es una manera de desprestigiar. En su día esta denuncia se archivó por parte de la Fiscalía y el actual equipo de gobierno, cuando entró, volvió a sacar el tema", ha indicado la exalcaldesa, que también fue diputada de Asistencia a Municipios y quien ha mostrado igualmente su plena confianza en la justicia.

Este martes también han declarado, según han indicado a Efe fuentes judiciales, el arquitecto técnico municipal y dos de los concejales responsables de obras en el período investigado.