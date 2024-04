Un incendio, controlado pero complejo, afecta a la planta de residuos de Alhendín desde el domingo

Un incendio afecta desde el mediodía del domingo a la planta de residuos de Alhendín, un fuego controlado pero de extinción compleja por las capas de basura que se acumulan en la zona que es visible desde diferentes municipios y en el que trabaja con su propio protocolo el personal de la planta.

Fuentes de la Diputación de Granada, responsable de las instalaciones, han informado a Efe de que el incendio comenzó este domingo y se alertó al servicio de emergencias 112, aunque el fuego está en una zona acotada y no entraña gravedad. Las mismas fuentes han precisado que el fuego sigue activo por la complejidad de actuar en diferentes estratos de basura y la columna de humo es visible desde diferentes municipios cercanos a Alhendín.

En la zona no han intervenido los bomberos sino que trabaja el personal de la planta, con su maquinaria y los protocolos para actuar en este tipo de incendios.

El incendio ha provocado la reacción del PSOE, que ha pedido al presidente de la Diputación y alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez (PP), que explique el origen y las consecuencias del fuego que comenzó este domingo.

"Son casi 24 horas en las que los alcaldes de la zona no tenemos ninguna información al respecto. No conocemos detalles ni las consecuencias que está teniendo el fuego que afecta al vertedero", ha apuntado el diputado provincial José María Villegas que, junto a la diputada Flor Almón, se ha desplazado a la zona.Según el PSOE, los municipios hacen un gran esfuerzo para mejorar el tratamiento y reciclaje de los residuos que no se ve reflejado en el trabajo que de manera paralela debe realizar la Diputación en el mismo sentido.

"Aún quedan muchas mejoras por hacer para optimizar el funcionamiento de esta instalación", ha asegurado Villegas, quien ha reclamado datos sobre las causas y las consecuencias del fuego, así como los medios que están participando en su extinción.