Ante el juez una asistenta de ayuda a domicilio por robar 8.000 euros a un matrimonio en Granada

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer como presunta autora de un delito de hurto continuado en una vivienda de la comarca del Valle de Lecrín (Granada), en la que desempeñaba su trabajo de asistenta de ayuda a domicilio.

La Guardia Civil del Puesto de Pinos del Valle tuvo conocimiento de lo sucedido a través de la denuncia presentada por el hijo de las víctimas, un matrimonio de avanzada edad, que eran atendidos por esta empleada del servicio social.

Los hechos tuvieron lugar entre el mes de agosto y noviembre del presente año. Durante ese periodo, el denunciante se percató en diversas ocasiones de la falta de dinero en efectivo que tenía guardado en diferentes lugares del interior del mobiliario de su dormitorio.

Los agentes de la Guardia Civil, a través del visionado de las imágenes de una cámara de seguridad, pudieron constatar, sin género de duda, que la persona implicada en las sustracciones era esta mujer. En hasta tres ocasiones, la mujer accedió al dormitorio del denunciante con la luz apagada para registrar minuciosamente todo el mobiliario de su habitación y llevarse el dinero y, aunque esta estaba contratada para desarrollar sus funciones en dependencias ajenas a este dormitorio, aprovechaba la ausencia del denunciante y la vulnerabilidad del matrimonio de edad avanzada para realizar las sustracciones. La suma total del dinero sustraído alcanzó un valor aproximado de 8.000 euros.

Como consecuencia de lo acontecido y tras las gestiones de localización de dicha mujer, los guardias civiles la han puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Órgiva por un presunto delito de hurto continuado.