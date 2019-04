Agentes de Medio Ambiente buscan a un macaco en el entorno de Las Mimbres

Agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han realizado en los últimos días batidas en la Sierra de Huétor tras alertar un particular de la posible presencia de un macaco en la zona. Según fuentes de la Delegación provincial de la Consejería, la alerta se produjo el fin de semana del pasado 20 de abril.

Un particular afirmó haber visto a un simio en las inmediaciones de Las Mimbres, una zona recreativa muy popular que suele ser muy frecuentada fines de semana y jornadas festivas. Según las indicaciones dadas por este particular, se cree que el animal avistado podría ser un macaco, indicaron las mismas fuentes. También advirtieron de que pese a las batidas de los agentes en estos últimos días no se ha hallado ni al animal ni ningún rastro que pudiera confirmar su presencia.

“Se barajan muchas hipótesis”, indican las mismas fuentes, que aventuran que el animal, en el caso de ser un simio, podría haber perecido en los últimos días como consecuencia de las bajas temperaturas y la lluvia caída en la zona. El mal tiempo habría podido comprometer la supervivencia del macaco.

Fuentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil indicaron por su parte que sí ha llegado la información sobre un posible avistamiento de un mono en la Sierra de Huétor. Sin embargo, nadie ha denunciado tal hecho ante los agentes ni tampoco se ha registrado ninguna denuncia por desaparición de un macaco, una especie de primate que suele ser objeto de tráfico ilegal.