La movilidad rural, una oportunidad

Pensé titular este artículo "La movilidad rural, entre todos la mataron y ella sola se murió", pero en realidad, si con la situación que tenemos en el mundo rural enfocamos su futuro desde un punto de vista pesimista, no ayudamos nada ni a nuestra autoestima ni a nuestras posibilidades reales de futuro.

La movilidad rural se encuentra en una encrucijada desde hace tiempo y ahora la pandemia ha terminado de ponerla frente al espejo. ¿Qué hacer? En el entorno rural existe baja densidad de población, pocos habitantes y muy dispersos en el territorio, es decir, la situación perfecta para que el servicio no sea rentable económicamente. Pero a su vez, las personas que vivimos en este ámbito debemos tener unos derechos mínimos de movilidad, y más si aceptamos que prestamos servicios ambientales esenciales para el planeta en este momento de transición ecológica, por no hablar del mantenimiento del acervo cultural, social, etnológico, patrimonial, etc.

La cuestión requiere que los distintos partidos y agentes se sienten y pacten una hoja de ruta para intentar diseñar una movilidad rural para las próximas décadas. Posiblemente haya que aceptar que las líneas de autobuses tradicionales que llevaban unas pocas personas al día ya no son el modelo óptimo, al menos tal y como fueron concebidas hace más de un siglo. Tenemos encima de la mesa iniciativas interesantes para estudiar, probar experimentalmente y valorar: reforzamiento del taxi rural, unión del transporte escolar y regular, líneas de autobús a la demanda gestionadas con apps o teléfono, organización para compartir vehículo particular, transporte de mercancías y personas combinado, rutas dinámicas de autobuses, etc. Y todo ello en un nuevo contexto de digitalización que contiene un mayor potencial de desarrollo y puede suponer el verdadero puntal de la nueva movilidad.

En este sentido, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) se considera que es crucial buscar soluciones que den respuesta a las necesidades reales de movilidad y transporte de los ciudadanos con la utilización más eficiente de los recursos públicos. La acción pública debe centrarse en que los residentes en territorios rurales de baja densidad puedan acceder a sus cabeceras de comarca o capitales de provincia, donde se encuentran los servicios básicos, sin la necesidad de disponer de un vehículo privado. Estas zonas (cabeceras de comarca o capitales de provincia) hacen la función de hub para la movilidad de largo recorrido con otras zonas del territorio.

No obstante debemos ponernos a ello con cierta lealtad y altura de miras, y no persiguiendo como principal objetivo dejar en evidencia al rival político. Lo digo, porque el PP de Granada acaba de criticar un borrador de trabajo del mapa concesional del servicio de autobuses como si fuese una ley ya aprobada, cuando lo que pretende ser en realidad es precisamente un instrumento más que se incorpore a este momento de reflexión y cambio.

En este juego en el que lo que debiera ser duelo a esgrima se convierte en lucha a garrotazos, uno tiene la tentación de responder que siempre habla quien debe callar, pues competencia de la Junta de Andalucía es restituir las líneas de transporte intracomunitarias (por cierto las que verdaderamente vertebran el ámbito rural) a los niveles anteriores a la pandemia y sin embargo las mantiene en suspenso, competencia de la Junta también son los bonos de transporte y ha creado uno para el transporte metropolitano, olvidándose completamente del rural. No obstante no me voy a extender en estos aspectos, que darían cada uno de ellos para un artículo, y me centro en un llamamiento a la Junta de Andalucía para aportar y debatir con lealtad institucional tanto en la propuesta del nuevo mapa de servicios regulares de transporte por carretera del Ministerio de Transportes, como en la reciente Mesa de la Movilidad Rural creada recientemente por el Ministerio de Reto Demográfico que se reunió por primera vez el pasado febrero; además de sugerir que cree una mesa específica para el transporte rural andaluz, pues la fisonomía rural de nuestra comunidad autónoma contiene matices y detalles que la diferencian del resto de España. Y finalizo con un consejo franco, cuando el PP quiera hablar sobre transporte en los pueblos que ponga su mensaje en boca de alguien que tenga alguna vinculación con los pueblos, y no precisamente del responsable del transporte metropolitano, porque no se parece en nada un transporte y resulta más que paradójico.