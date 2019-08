La ocupación hotelera se dispara en la Costa Tropical

Las previsiones se están cumpliendo y los hoteles de la Costa Tropical van a vivir su mejor semana del año, por lo que se preparan para colgar el cartel de lleno en sus establecimientos en esta segunda quincena de agosto.

La llegada de visitantes nacionales y, en menor medida de carácter internacional, va a motivar una ocupación hotelera al completo durante esta semana y cercana al 95% hasta final de mes.

Datos que están en sintonía con los vividos durante la primera quincena de agosto donde, dependiendo del número de habitaciones del establecimiento y de la tipología de los hoteles, se ha rondado la ocupación entre un 92-95% y con fines de semana llenos.

El Presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, apunta a Granada Hoy que el 85% del turismo que se recibe en la costa granadina durante los meses de julio y agosto es nacional, con veraneantes venidos principalmente de otras zonas de Andalucía, Madrid y Barcelona, y en menor medida de zonas de Castilla La Mancha, Castilla y León o Extremadura.

Existe una mayor disponibilidad de camas para la última semana de agosto, aunque se esperan completar con reservas de última hora

Mientras que el 15% restante es internacional, con un incremento considerable en los últimos años de Francia, Bélgica y en menor medida de Alemania y Países Nórdicos.

De la disponibilidad existente en los establecimiento hoteleros de la Costa Tropical, aun queda disponible un 10-12% del 24 al 31 de agosto, que Megías apuntaba que suelen ser para reservas de última hora.

La Costa Tropical cuenta con cerca de ocho mil camas, de las que casi 5.500 corresponden a Almuñécar, lo que representa el 25% de las plazas hoteleras de toda Granada y aporta algo más del 30% de los ingresos de los hoteles de la provincia.

Una de las grandes lacras que sufren los hoteleros de la costa de Granada y contra la que luchan cada año es la de los apartamentos turísticos ilegales, una problema que se mantiene y que provoca que los clientes no sepan donde reclamar en caso de que ocurra algún problema, además de que no pagan impuestos.

Los apartamentos turísticos ilegales afectan especialmente a los hoteles de dos y tres estrellas, según señala el presidente de los Hoteleros, ya que "la gente busca el mejor precio sin mirar los servicios y la oferta complementaria que ofrecen los establecimientos".

La Costa Tropical cuenta con 8.000 camas, de las cuales más de la mitad pertenecen a la localidad de Almuñecar

El presidente de la Asociación ha querido dejar claro que esta no está en contra de los apartamentos turísticos, ya que incrementan y hacen que lleguen más clientes hasta la Costa Tropical, pero si están en contra de que no estén dados de alta, que no paguen sus impuestos y que no haya medidas sanitarias, por lo que están comercializando con estos apartamentos de forma ilegal.

La ocupación que se va a registrar durante la segunda quincena de agosto se va a ver reflejada en las playas de la costa, principalmente en Almuñécar y Salobreña, por ser las zonas con mayor ocupación hotelera.

Unas playas con las que cuenta el litoral granadino con agua dentro de los niveles de calidad establecidos según el último informe de la Consejería de Salud tras tomar 45 muestras en los 43 puntos censados que se ubican en las 36 zonas de baño de los 9 municipios de la Costa Tropical.