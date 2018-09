Las porcelanas de Lucía Díaz se exhiben en la Sala Ático

La muestra En tiempo seco, de Lucía Díaz, da inicio al ciclo protagonizado por los tres artistas que han sido seleccionados en la Convocatoria para jóvenes artistas plásticos que expondrán en la Sala Ático del Palacio de los Condes de Gabia durante el curso 2018-2019. La artista granadina da principal protagonismo a la porcelana como material con el que están hechas las piezas de estas muestra. Tras haber participado en varias exposiciones colectivas y ferias de arte contemporáneo, Díaz expone ahora en solitario en la Sala Ático del Palacio de los Condes de Gabia una selección de pequeñas obras de matices blancos, frágiles y resistentes al mismo tiempo. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 18 de noviembre.

La obra de Lucía Díaz se caracteriza por un proceso de experimentación constante en el tratamiento y la combinación de materiales, principalmente la porcelana, pero también la arcilla blanca y el cristal. Con una técnica depurada, que busca la precisión y la pulcritud en el detalle más mínimo, y gracias a su experiencia anterior como ceramista, Lucía Díaz crea piezas de gran belleza y sensualidad en las que impera el color blanco.

La propia artista se siente satisfecha de esta primera vez en solitario, "porque es una gran oportunidad y una carta de presentación de todas mis inquietudes a lo largo del tiempo". Díaz confiesa que "siempre me ha gustado trabajar con las manos, por eso me he dedicado también a la artesanía de la cerámica" y asegura preferir la porcelana "porque es un material muy noble y duro, con una textura, brillo y traslucidez insuperables, que me permite hacer figuras muy delicadas". La joven artista también ha comenzado a experimentar con el cristal creando gemas y rellenando los interiores de sus piezas cerámicas.

A juicio del profesor de escultura de la Universidad de Granada, Víctor Borrego, las piezas que conforman la exposición "son muy diversas cuya cualidad, tiene que ver con el silencio, la escucha, la sobriedad, pero también con algo salvaje, sensual y físico que se vislumbra detrás". Borrego aseguró que "el trabajo de Lucía sobre los objetos detiene el tiempo y crea un silencio conceptual en torno a cada pequeño detalle; trascendiendo cualquier forma de simbolismo, invitándonos a recuperar un saber originario, anterior al logos: la simplicidad del puro acto de sentir".

Lucía Díaz (Granada, 1984), licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, ha completado también en esta ciudad estudios superiores de Cerámica Artística. Ha sido finalista en diversos certámenes y concursos dentro y fuera de nuestro país, como el Certamen Nacional de Artes Plásticas de la Universidad de Sevilla.

Más información

Horario: De lunes a sábado: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos: de 11:00 a 14:00 horas. Palacio de los Condes de Gabia (Plaza de los Girones, 1. Granada) Tel. 958 24 73 75