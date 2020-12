Estos son los pueblos de Granada que superan la tasa de 500 contagios por coronavirus

Andalucía registra 27 municipios con una tasa de incidencia del coronavirus Covid-19 superior a los 500 casos confirmados por PCR y test de antígenos en los últimos 14 días, tasa que el Ministerio de Sanidad califica como "riesgo muy alto", según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud y Familias consultados por Europa Press, lo que supone tres localidades menos que hace una semana y 259 menos que hace un mes.

Granada, con seis localidades con una tasa por encima de los 500 casos confirmados, tres de ellas por encima del millar, Alicún de Ortega (1.666,7), Huélago (1.240,7) y Diezma (1.047,1), y el resto por debajo, Villamena (738,4), Beas de Guadix (607,9) y Darro (500,3).

A diferencia de la primera oleada de la pandemia de coronavirus en Granada, cuando la desaceleración llegó hasta un suelo de cifras diarias casi sin casos ni muertes, y con los hospitales vacíos de Covid, este mes de diciembre no parece que la curva vaya a llegar hasta abajo. Hace días que no se hunde más e incluso está remontando, aunque de forma leve todavía. Las muertes, además, casi no han dejado de producirse, y hoy son diez más, que se suman al casi millar de víctimas que ha dejado el virus en esta provincia.

Justo antes del fin de semana que da el pistoletazo de salida a la Navidad y en el primer día con bares abiertos hasta la noche, la provincia registra unos datos de cierta estabilidad, pero al alza. Por primera vez en muchos días vuelve a crecer la tasa de incidencia en la población. Hoy es de 123 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En las últimas 24 horas se han registrado 157 nuevos contagios, cifra mayor a la de los últimos días.

