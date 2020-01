La 'memoria histórica' según el PP de Granada: piden retirar las placas de Chaves y Griñán

El Partido Popular de Granada presentará iniciativas y mociones en todas las instituciones donde tiene representación y ayuntamientos de la provincia de Granada para “exigir” la retirada “inmediata” de todas las placas conmemorativas donde aparezca el nombre de los ex presidentes del PSOE de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como cualquier cargo ex cargo socialista de la administración andaluza condenado e inhabilitado por la “demoledora” sentencia del caso de los ERE.

“La primera placa conmemorativa que vamos a reclamar que sea retirada es la que recibe a los visitantes que acuden al edificio principal de la Diputación de Granada y que recuerda que Manuel Chaves acudió a la inauguración del mismo en el año 2006, siendo presidente de la Junta de Andalucía”, ha expuesto José Robles, portavoz del grupo popular en la Diputación.

Por ello, los populares presentarán una moción al próximo pleno provincial del 30 de enero exigiendo la retirada de dicha placa, aludiendo a que Manuel Chaves “está condenado a 9 años de inhabilitación por corrupción”. “Creemos que es indigno para la provincia de Granada y para una institución como la Diputación de Granada que siga presidiendo la entrada del edificio una placa con el nombre condenado por corrupción”, ha subrayado José Robles.

No obstante, la moción se hará extensiva a todos los municipios de la provincia de Granada “y todas aquellas placas conmemorativas donde aparezcan los ex presidentes Chaves y Griñán o ex consejeros socialistas condenados sean retiradas de nuestros pueblos

Robles ha incidido en el “vergonzoso silencio” que mantiene el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Granada, José Entrena, quien aún no se ha pronunciado sobre el caso de corrupción más grave ocurrido en la historia de España, como es el caso ERE. “No le hemos escuchado una sola palabra”, ha aludido.