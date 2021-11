Sádaba lamenta que las sentencias urbanísticas "por los desmanes del PSOE" pongan en jaque las arcas de Las Gabias

El Ayuntamiento de Las Gabias ha celebrado un Pleno extraordinario y urgente para poder hacer frente al pago de tres nuevas sentencias en materia urbanística de la etapa del Partido Socialista. El importe, tal y como ha detallado la alcaldesa popular del municipio, Merinda Sádaba, asciende a casi 1,2 millones de euros, procedentes de tres sentencias judiciales de 380.000, 590.000 y 190.000 euros. Un agujero económico que, consecuencia de la nefasta gestión del PSOE, vuelve a "restar" en las arcas municipales.

Tal y como ha detallado la alcaldesa popular, con estas sentencias el consistorio "afronta los incumplimientos por parte del anterior equipo de Gobierno Socialista de Las Gabias en materia urbanística en una etapa que estuvo marcada por el descontrol y la irresponsabilidad que, por desgracia, asumen ahora todos los gabirros que ven como su ayuntamiento debe afrontar las barbaridades hechas por los socialistas".

En concreto, dos de las sentencias corresponden a convenios urbanísticos que estaban supeditados a la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística, que jamás vio la luz, mientras que la tercera sentencia viene provocada por el cambio de un terreno municipal, destinado a equipamiento social, por un local comercial, incumpliendo la ley de suelo.

"Las resoluciones que han llegado al Ayuntamiento, abocan al actual equipo de Gobierno a buscar liquidez ya que el pago de las sentencias no estaba contemplado en el presupuesto de 2021", ha lamentado la alcaldesa quien remarca que "una vez más la gestión del pasado y los desmanes urbanísticos del PSOE nos lastran provocando que no sólo tengamos que gestionar el presente y preparar el futuro si no que, además, debemos afrontar un goteo constante de sentencias por el urbanismo a la carta y sin rigor que hizo el PSOE, más otras sentencias en materia laboral, que nos obligan a tener que hacer un esfuerzo aún mayor para hacer viable nuestro proyecto de ciudad".

Al respecto, ha afirmado que, "a pesar de este duro golpe para las arcas municipales, desde el Partido Popular haremos lo que tengamos que hacer para que no se comprometan las infraestructuras y los servicios públicos del futuro, porque en este momento los pocos recursos que tenemos en el Ayuntamiento se están destinando a la prioridad, que es la lucha contra el virus y sobre todo a ayudar a quienes más están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, social y sanitaria derivada de la pandemia".

Para finalizar la alcaldesa de Las Gabias, la popular Merinda Sádaba ha explicado que "lo sorprendente es la vergonzante actitud del grupo municipal del PSOE que, lejos de reconocer los hechos, ha votado en contra de pagar estas sentencias". "Un PSOE local que sigue perdido intentando renegar de su pasado, un pasado que los vecinos de Las Gabias tienen muy presente y que vistas estas sentencias, es difícil de olvidar".