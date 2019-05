La Junta organiza un simulacro de incendio forestal en Iznalloz

La Delegación del Gobierno de la Junta en Granada organiza mañana viernes un simulacro de incendio forestal interfase, es decir, con afectación a la población o bienes no forestales, al objeto de comprobar la eficacia de los recursos, medios y protocolos establecidos en los planes de emergencias, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

El Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), establece la realización anual de estos ejercicios para comprobar la eficiencia de los procedimientos de activación y movilización de operativos, la integración de los distintos planes activados y el correcto funcionamiento del Puesto de Mando Avanzado, entre otros.

El objetivo último es que todos los operativos y organismos competentes estén preparados para actuar de manera ágil y eficaz en caso de que se produzca una situación real de emergencia que exija la activación del Plan.

El simulacro comenzará con la llamada de alerta al 112 informando de un incendio forestal en las inmediaciones del campo de tiro de Iznalloz. El ejercicio recreará el avance de las llamas hacia la casa forestal conocida como El Tesoro, lo que obligará a tomar las medidas correspondientes para la protección de las personas y las instalaciones.

Durante el ejercicio, se ensayará la activación del Plan de Emergencias Ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía (Plan INFOCA) en su nivel 1 y fase provincial, por la posible afectación a los vecinos de la zona.

