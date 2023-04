El sol empieza a apretar en la provincia de Granada

Concluidas las vacaciones de Semana Santa, el mercurio mantiene en la provincia de Granada su querencia hacia zonas más altas en el termómetro. Tanto es así que esta semana empieza con máximas de 30 grados en no pocos puntos de la provincia, sobre todo el el interior. Sólo en las comarcas del litoral se mantienen temperaturas más templadas.

Para abrir boca, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología aventura una lunes en el que sol imperará prácticamente a sus anchas en toda la provincia. Sólo se prevé intervalos de nubes bajas y brumas en la Costa, donde no se descarta que pueda haber algo de nieblas en algunos puntos. En Granada capital el mercurio no bajará de los 9 grados para luego subir hasta los 31, temperatura máxima prevista también para Loja, donde no se bajará de los 11 grados. En el Altiplano, las previsiones apuntan a una variación entre los 7 y los 29 grados. En Motril, poca variación térmica, con temperatura templadas tanto en la mínima (11) como en la máxima (23) prevista.

Por último, la AEMET PREVÉ Vientos variables flojos.