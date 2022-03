El temporal de viento y lluvia sacude la provincia de Granada con multitud de incidencias

Hace varios días que el cielo, en los distintos rincones de la provincia de Granada, se encuentra cubierto por nubes, chubascos intermitentes y, como ya ocurrió hace diez días, cubierto por una masa polvo del Sáhara que tiñe hasta el último resquicio. Unas condiciones adversas del tiempo que, en las últimas horas, y con la aparición de fuertes rachas de viento por el fuerte temporal de levante, ha provocado el caos y descontrol en multitud de localidades por la caída de árboles y persianas, deslizamientos de tierra e incluso inundaciones.

Situación que ha motivado a que los distintos ayuntamientos pidan a sus ciudadanos que tengan precaución a la hora de salir a la vía pública por las distintas incidencias registradas y que, en la medida de lo posible, traten de permanecer en sus viviendas hasta que mengue el mal tiempo, para evitar incidentes mayores. Árboles caídos, invernaderos afectados, postes de electricidad afectados, destrozos en varias playas o el retraso en la apertura de las instalaciones de Sierra Nevada. La repercusión que ha tenido el temporal ha sido notoria, aunque no para todo el mundo igual de dañina. Paco Martín, agricultor de Salobreña, reseña a Granada Hoy que "lo más molesto es el viento, que llueva, aunque sea barro, viene muy bien para el campo, hace falta que llueva mucho más que nos hemos tirado un invierno demasiado seco y luego lo lamentaremos en verano".

Aunque no todo el mundo está de acuerdo. Las incidencias registradas han dejado sin luz durante la noche y parte del día a muchos vecinos de Albuñol debido al corte de suministro tras la caída de un poste de electricidad. Miguel, un vecino de la zona que teletrabaja, asegura que se ha tenido que tomar un día de descanso obligatorio, "desde esta mañana hay algún problema con la fibra óptica y es imposible conectarse a internet, así que los que teletrabajamos lo tenemos complicado".

Algunos negocios también se han visto afectados por la lluvia de barro, como es el caso de La Terraza de Lanjarón, que avisaba a sus clientes por redes sociales que no podía abrir sus instalaciones tras la intensa lluvia, "la lluvia de barro nos ha inundado otra vez después de la larga y laboriosa limpieza de la semana pasada. El 80% de nuestro local es terraza y está inutilizada".

Y es que el asunto no es para menos. Solo en Granada se han registrado cerca de medio centenar de intervenciones en los que la Policía Local, Bomberos y empresa municipal han tenido que intervenir para retirar ramas de árboles sobre la acera, afectando incluso a algún vehículo, algún toldo descolgado o varias señales de tráfico afectadas. Ángela García, vecina del barrio de Plaza de Toros de Granada, asegura que "anoche era una locura estar en la calle. Saliendo de la facultad el viento te empujaba o te frenaba, según para donde fueses, y entre la calima y la cantidad de hojas que volaban por todas partes, no veíamos nada. Ya llegando a casa nos encontramos con varios árboles partidos y algunos toldos que no habían recogido que parecían velas de barco".

La Alhambra ha sido otra de las afectadas. Desde el Patronato del monumento anunciaban el cierre temporal de la zona del Secano, que la comunica con el Generalife, por la caída de un árbol. Por otra parte, desde Cetursa, la empresa que gestiona la estación de Sierra Nevada, indicaban que debido al l fuerte viento se veían forzados a retrasar la puesta en marcha de las instalaciones, ya que no se podía garantizar la seguridad de los usuarios.

Inundaciones

En el caso de la costa, el temporal ha vuelto a dejar en evidencia la falta de unos sistemas de defensa del litoral que permitan resguardas las zonas más afectadas por los temporales. Una vez más la gran explanada de arena de la Playa de Poniente de Motril amanecía completamente inundada e intransitable, e incluso con pasarelas precintadas y cortadas al tráfico al servir de paso del agua. De hecho, el Ayuntamiento ha tenido que enviar varias máquinas para trabajar en la zona para abrir un camino que, dé salida a toda el agua acumulada hacia el mar, en un intento de solucionar el problema.

En La Rábita algunas de sus playas se siguen erosionando, temporal tras temporal, pese a las distintas actuaciones que el Gobierno realiza para regenerar este punto de la Costa Tropical. La carretera de La Gorgoracha, que une Motril con Vélez de Benaudalla, estuvo cortada durante varios minutos por la caída de un árbol que impedía el paso de vehículos en ambos sentidos.

Misma tónica en la Alpujarra. Desde el Ayuntamiento de Trevélez pedían a sus vecinos que tuviesen mucho cuidado a la hora de coger el coche, en esto punto geográfico sufrieron varios desprendimientos de tierra, la caída de varias barandas, así como de cascotes de piedra. Además, la calima no les da tregua. Hace pocas fechas solicitaban ayuda para poder retirar los restos de barro procedentes del polvo del Sáhara que se había incrustrado en las paredes de estos pueblos blancos, algo que se ha acentuado en los últimos días.