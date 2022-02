Los testigos no vieron comportamiento extraño entre víctima y supuestos asesinos en el asesinato de Calahonda

Dos de los testigos que han declarado este martes en la segunda sesión del juicio contra dos acusados de asesinar y robar a un hombre en Calahonda en noviembre del 2019 han asegurado que no observaron ningún comportamiento extraño entre la víctima y los procesados cuando acudieron a su vivienda.

Se trata del presidente de la comunidad donde tuvieron lugar los hechos y un antenista, quienes habían acudido al inmueble horas antes de que tuviera lugar el crimen, por el que la Fiscalía pide de forma provisional 27 años de prisión para cada uno de los dos encausados.

El principal procesado está acusado de asesinar de varios golpes y de 41 puñaladas al exmarido de la que fue su pareja, víctima a la que asaltó junto al segundo acusado fingiendo ser agentes del CNI y a quien además robaron parte de sus bienes.

Uno de los dos abogados defensores ha informado a EFE de que tanto el presidente de la comunidad como el antenista se han ratificado en sus declaraciones anteriores y han confirmado que estuvieron en la vivienda, donde no observaron "nada especial" para presuponer que había algún tipo de conflicto entre los presentes.

Durante el juicio también ha declarado la expareja del principal acusado y exmujer de la víctima, quien ha reconocido que existían discrepancias por el impago de las pensiones de sus hijos, ha dicho el letrado.

En la sesión del miércoles 16 está previsto que continúen las pruebas periciales y que tanto la Fiscalía como las defensas puedan presentar sus conclusiones definitivas e informes finales.

El principal acusado dijo este lunes que no recordaba lo ocurrido dado que, después de que la víctima lo golpeara primero a él, perdió el conocimiento y cuando lo recuperó ya se encontró con el hombre fallecido.

"Fue él quien me agredió a mí. Quedé desvalido, cuando me desperté este señor ya estaba muerto", declaró J. V. G. A. M., que se sienta en el banquillo junto al segundo procesado, J. M. A. G., quien por su parte explicó que había lo conocido en un albergue de Motril, le propuso que lo acompañara a cobrar una deuda, pero que no llegó a verlo apuñalar a la víctima.