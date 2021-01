Cien toneladas de sal usadas para hacer frente a las nevadas en Granada

Huéscar agradece el apoyo de Diputación y Junta ante el temporal

La borrasca Filomena, que ha descargado lluvia, frío y nieve en todo el país estos últimos días, ha llegado a aislar en el norte de la provincia de Granada a algunos núcleos de población de municipios como Huéscar, cuyo Ayuntamiento ha reconocido la labor de la Diputación y la Junta para despejar carreteras y accesos, de tal modo que ayer no quedaba ninguna pedanía aislada. En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Huéscar, Soledad Martínez (PP), explicó que estuvieron afectadas las localidades de Duda, La Parra, y El Canal, al igual que la Finca Los Morales, dependiente de la Diputación, principalmente por las precipitaciones de la noche del viernes al sábado, si bien posteriormente tanto la Junta como la institución provincial trabajaron para despejarlos de nieve tras el aviso del Ayuntamiento, en el marco de una coordinación institucional muy destacable. Así las cosas, el domingo ya no había problemas de acceso a estas localidades, si bien podría haber algún "cortijo en plena sierra" que haya podido verse afectado, partiendo de la base de que agricultores y ganaderos suelen tener sus "propios mecanismos" para despejar la nieve que, aquí sí, aparece cada invierno y a pocos coge desprevenidos. En cuanto a la posibilidad de accidentes por el hielo, Martínez explica que el municipio oscense ha tenido "suerte" pues, a diferencia del fin de semana anterior, la nieve que se acumuló se derritió posteriormente con la lluvia. El operativo del Ayuntamiento estaba preparado, con los cargamentos de sal correspondientes, pero no debieron de activarse en esta ocasión. Se pudo "disfrutar" de la nieve sin sufrir efectos negativos. Como dice el refrán, más vale prevenir, y por ello, en estas situaciones, los vecinos "toman sus medidas y abrigan las tuberías para que no se congelen". Las temperaturas han llegado a situarse este lunes en los 5ºC negativos, y, como en el resto de Andalucía, se espera que sigan bajando. La alcaldesa también ha indicado que, el pasado viernes, en el puerto de La Losa, cortado al tráfico, hubo "ventisqueras" en este entorno de hasta cuatro metros, mientras que un camión se cruzó en la vía. La actuación de cuadrillas de Mantenimiento de Carreteras del Nordeste de la provincia, y también de Jaén, fue decisiva para solventar la situación. Las incidencias también afectaron al suministro eléctrico en áreas como la de Jabalcón, que se quedó sin luz.