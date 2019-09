El turista nacional dará el testigo al escandinavo en la Costa Tropical

Con la llegada de septiembre la Costa granadina experimenta un éxodo de personas que vuelven a la rutina de los trabajos. Miles de granadinos con segunda residencia en algunos de los municipios del sur de Granada o simplemente, los muchos veraneantes que han escogido a la Costa Tropical como lugar de desconexión para pasar las vacaciones, se van para dar lugar a una estampa más relajada y tranquila de las zonas de ocio y playa… o no, porque “la heladería no ha cerrado, aún aguanta el bronceado, diles que esto no se ha terminado”. Y es que como rezaban los Airbag, “septiembre es aún verano”.

Prueba de ello es ese cartel de “no hay habitaciones disponibles” que un gran número de hoteles de la Costa Tropical ha colgado durante la primera semana de septiembre, como es el caso del Hotel Albaycin del Mar de Almuñécar, un establecimiento hotelero de cuatro estrellas que ha visto como el turismo internacional ha ido incrementándose del año pasado a este, según explicaba a Granada Hoy el presidente de los hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías.

Todo apunta a que septiembre va a ser uno de los más buenos del año en el apartado turístico para la Costa Tropical con previsiones del 100% de ocupación en algunos hoteles en la primera semana, dependiendo del tipo de establecimiento y el número de estrellas.

De media durante la primera quincena del mes las cifras van a estar entre un 85 y un 90% de ocupación que podrían bajar ligeramente en la segunda parte del mes con un 80-85%, indicaba el presidente de los hoteleros.

Unos resultados que podrían venir dados por las distintas acciones promocionales que se están realizando desde las instituciones públicas o privadas para convertir a la Costa Tropical en uno de los puntos de referencia para el turismo nacional e internacional y por el fomento del turismo de sol, playa y gastronomía en países escandinavos y noruegos, así como en mercados emergentes.

Megías reseña que, el perfil de la gente que se acerca hasta la Costa granadina para pasar sus vacaciones es muy variado, “hasta que no comienzan los colegios, el perfil de familia con uno o dos niños , y con una estancia media de 5-6 días”, en cambio, a partir del 20 de septiembre, “casi todos los hoteles de 3 y 4 estrellas de la costa comenzaran a recibir a grupos de escandinavos.

En la actualidad el turismo que tiene la zona es preferentemente de carácter nacional, al alcanzar el 75% de los visitantes, y el resto se encuentra dividido, existiendo en los últimos años un aumento del visitante nórdico, aunque éste se da preferentemente en primavera o en otoño, además Holanda, Francia y Reino Unido.

La Costa Tropical cuenta con cerca de 8.000 camas, de las que casi 5.500 corresponden a Almuñécar, lo que representa el 25% de las plazas hoteleras de toda Granada y aporta algo más del 30% de los ingresos de los hoteles de la provincia.

La buena acogida del turismo en la Costa Tropical durante el mes de septiembre viene a remarcar los buenos datos obtenidos durante los meses fuertes del verano. En julio se tuvo una media del 92,5% de ocupación, cifras similares a las que se tuvieron el verano pasado, en el que se consiguieron cifras récord de visitantes hospedados.

En líneas generales, la primera quincena de julio ha estado entre el 85-90%, mientras que en la segunda, algo más holgada, se ha situado entre el 90-95%.

Agosto ha seguido la misma tónica de ocupación con un 95% de la disponibilidad cubierta y con fines de semana de llenos técnicos, cifras muy similares a las vividas en 2018 y que ha motivado que algunos hoteles superen su ocupación media entre un 2 y un 5%, explica Megías.

Aumento de la ocupación hotelera, aumento de la gente que elige septiembre como el mes para desconectar y aumento del número de gente de vacaciones sobre los veraneantes, lo que conlleva, indicaba el presidente de los hoteleros, que la estancia media haya pasado de 10 a 5-6 días.