El Arzobispado frustra las propuestas culturales de las cofradías

Las hermandades de la Semana Santa de Granada están trabajando para configurar una propuesta alternativa a las estaciones de penitencia que no tendrán lugar en 2021 por motivos epidemiológicos. Tras las polémicas suscitadas, a raíz de una tentativa expositiva en el Monasterio de San Bernardo, una comisión de la Federación de Cofradías, integrada por varios hermanos mayores y el Centro de Estudios Cofrades, preparaban una batería de propuestas culturales y cultuales con las que ambientar el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Preparaban. Ya que, tal y como ha adelantado el medio Granada Cofrade, el Arzobispado de Granada, a través del vicario de Hermandades y Cofradías, ha decidido paralizar buena parte de las iniciativas presentadas, alegando para ello motivos sanitarios.

La Federación de Cofradías ha recibido este fin de semana, por medio de la vicaría encargada de los asuntos cofrades, la resolución del Consejo Episcopal donde se resolvían algunas de las peticiones que se habían formulado y en las que se abordaban cuestiones como rutas culturales, conciertos y actos de piedad popular como el rezo de las tres de la tarde en el Campo del Príncipe. El presidente federativo, Jesús Muros, no ha querido confirmar algunos de estos extremos hasta que no se dé a conocer el comunicado que la Federación y las comisiones federativas estarían redactando. Sin embargo, Muros ha asegurado que "la desestimación que se ha hecho por parte del consejo es parcial y motivando que se prevé que pueda aglutinar a mucha gente; algunos proyectos no se podrán realizar ahora pero sí en un futuro. Otros parecen estar en el aire ya que aún quedan casi dos meses para que se celebren".

Los miembros de la Comisión de Cultura no han querido pronunciarse abiertamente sobre esta cuestión, manifestando que ellos seguirán hacia adelante proyectando según lo previsto para poder presentar a la Federación y al Pleno de Hermanos Mayores un dossier con todas las actividades que se pretenden llevar a término. ¿Cuándo tendrá lugar dicho pleno? Por el momento parece ser una incógnita, y ante el inminente inicio de la Cuaresma, 17 de febrero, los proyectos no estarían orientados tanto para la Cuaresma como para las vísperas de la Semana Santa y los días de Pasión: de Domingo de Ramos a Domingo de Pascua.

"Emaús: un encuentro para una nueva vida". Este sería uno de los principales proyectos elaborados por la Comisión de Cultura de la Federación de Cofradías y desechado por la autoridad eclesiástica. Se trataba de una de las iniciativas que más interés había suscitado entre los integrantes de la comisión y que permitiría establecer una ruta cultural a través de las treinta y dos cofradías penitenciales de Granada. Un itinerario que, acompañado de un pequeño libro, permitiría entre otras cuestiones dar a conocer curiosidades de cada hermandad y recibir un sello que acreditase cada una de las visitas a los distintos templos.

Un ciclo de conciertos es otra de las previsiones de la Comisión de Cultura. En este sentido, y según ha podido conocer Granada Hoy, el proyecto liderado por la Federación estaría en suspense después la reticencia de algunas formaciones musicales a formar en este evento que tenía como lugar de celebración el Teatro Isidoro Máiquez, de la Fundación CajaGranada. En una mejor dirección parece que fluyen las negociaciones que lidera el Ayuntamiento de Granada y que cuenta con el apoyo de la Comisión de Cultura para distintos eventos musicales en espacios municipales como el Auditorio Manuel de Falla.

El Simposio de la Semana Santa, suspendido

La Cuaresma granadina ha traído, en las últimos años, una iniciativa cultural de calado como es el Simposio de Historia de la Semana Santa, organizado por la Hermandad de la Soledad en colaboración con el Arzobispado de Granada. Sin embargo, la edición del 2021 no tendrá lugar debido a "las circunstancias derivadas de la terrible pandemia que nos asola", según reza el comunicado de la web de la cofradía.

La cita que estaba prevista para el próximo 13 de febrero, iba a desarrollarse de digital a través de la web del Centro Nuevo Inicio, dependiente de la Iglesia granadina, y bajo el nombre de Anthologia se pretendía apostar por un formato distinto al de los últimos años. Sobre la suspensión, el coordinador del evento, Francisco Javier Crespo, ha expresado que "los comentarios y la información que se han vertido no se ajustan a la realidad. La hermandad habló con el arzobispado y de forma colegiada se tomó la decisión. Las circunstancias derivadas de la pandemia no son únicamente sanitarias: también son económicas, institucionales y estratégicas".

Crespo ha asegurado que "para este año no era posible mantener el formato de estos años atrás y no iba a ser posible afrontar determinados gastos, ni garantizar la colaboración normal de todas las instituciones". Sobre los comentarios suscitados, el coordinado del Simposio ha restado importancia a la suspensión: "En estos meses estamos presenciado en el ámbito cultural y científico cómo se desconvocan seminarios, congresos o jornadas todos los días. Es algo natural por la incertidumbre que se genera y eso no tiene que tener mayor relevancia".

Sí marcha hacia adelante el proyecto editorial que impulsa la Hermandad de la Soledad, en colaboración con distintas instituciones, bajo el nombre de Stabat mater Granatensis. "Ahí se ve el diálogo fluido que hay con el Arzobispado y cómo, fruto de las circunstancias, saldrá a la luz fuera de las previsiones que inicialmente teníamos. Ojalá pueda estar listo para finales de mayo o principios de junio", ha asegurado Francisco Javier Crespo. En este libro se hace un repaso por la figura de la Virgen María a través de sus distintas advocaciones y donde han participado una decena de colaboradores, mayoritariamente académicos.