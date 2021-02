¿Viernes Santo en el Campo del Príncipe con La Soledad portada por los hermanos mayores?

La Federación de Cofradías ha puesto sobre la mesa de los hermanos mayores este lunes por la noche cuáles son las propuestas que se han elevado hasta el Arzobispado de Granada cara a la próxima Cuaresma y Semana Santa, dando cuenta de cuáles son las principales negativas que la curia granadina ha dado a ese amplio dossier. Se empiezan a despejar las dudas sobre cómo será vía crucis oficial con la Virgen de los Dolores y siguen en el aire alternativas al acto de adoración de las tres de la tarde en el Campo del Príncipe al Cristo de los Favores.

El escrito enviado a los dirigentes de las hermandades habla de que las propuestas remitidas, en nombre de Comisión de Cultos de la Federación, a la Vicaría de Hermandades y Cofradías estaban destinadas a "resaltar la centralidad del triduo pascual y fomentarlo en cada una de nuestras parroquias" para proseguir sobre el beneplácito y la negativa que el Arzobispado de Granada da a cada una de estas propuestas.

Sí a los cultos, no a los pasos. La respuesta no varía con respecto a la comunicación dada días atrás por el arzobispo pero en este caso el vicario Antonio Valverde, de acuerdo con la resolución del Consejo Episcopal, da luz verde a que se celebren cultos siempre que se eviten aglomeraciones; permitiendo que se erijan altares de cultos pero los pasos no podrán montarse en los templos para que sean visitados por los fieles. Sobre la autorización a hacer una guía de horarios con la apertura de los templos y la actividad cultual, el Arzobispado ha preferido no pronunciarse: "pero se precisa que las visitas que se realicen deben ser fuera del horario de celebraciones".

Las charlas cuaresmales sí estarán permitidas y se realizarán entre los días 18 y 20 de febrero. Las hermandades no podrán celebrar cabildos para llevar al día la administración de sus corporaciones pero parece que sí se hará una excepción a la hora de adentrarse en la formación y la espiritualidad de los hermanos.

Vía crucis estático. No se sabe aún cómo se trasladará la Virgen de los Dolores hasta la Catedral pero sí habrá vía crucis, con los hermanos sentados y catorce cruces de guía en representación de cada una de las estaciones del rezo estacional. "Todo lo relacionado con el vía crucis ha sido aceptado", reza el comunicado.

Un vicario para rezar la estación de penitencia. Cada hermandad deberá hacer un acto de piedad como sustitución de su estación a la Catedral y por esta razón la Federación solicitó que cada una de las cofradías estuviera acompañada por un vicario para ese momento: "La respuesta es favorable y se procurará la presencia vicarial", testimonian desde la Plaza de los Lobos.

Las 32 hermandades en el Campo del Príncipe. Un espacio amplio y al aire libre no debería impedir celebrar un acto de culto en mayor o menor medida multitudinario, por esta razón la Federación solicita la presencia de los treinta y dos hermanos mayores, con sus guiones, en el Campo del Príncipe a las tres de la tarde del Viernes Santo. "Se habló de la posibilidad de que la Soledad de Nuestra Señora, como siempre, subiera al Campo del Príncipe, sin tener por ello que verlo como una vinculación con su hermandad sino como una tradición", aseguran los miembros federativos, considerando igualmente que fueran los hermanos mayores encargados de trasladar en andas a la imagen desde Santo Domingo hasta el monumento del Cristo de los Favores. ¿Qué ha respondido el vicario? Sí a un acto conjunto pero no al aire libre sino en la iglesia de San Cecilio.

Por su parte, la Comisión de Cultos de la Federación a esta última propuesta planteaba la alternativa de que el acto no tuviera lugar en el templo realejeño sino desarrollarlo en la Catedral; lo que será estudiado próximamente ante el Pleno de los Hermanos Mayores.

La Comisión de Cultura retira su proyecto

Los integrantes de este grupo de trabajo, miembros del Centro de Estudios Cofrades y un grupo de hermanos mayores, ha tomado la decisión de retirar el proyecto en el que estaban trabajando: Emaús. El comunicado, remitido conjuntamente con el anterior, expresa que esta postura ha sido adoptada tras "las determinaciones tomadas por la Vicaría de Hermandades y Cofradías" a pesar de que "a la hora de plantear la propuesta se había tenido en cuenta, en todo momento, las indicaciones expuestas por escrito por el documentado firmado por el señor arzobispo de Granada".