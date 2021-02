Indignación de los hermanos mayores por la actuación de la Federación de Cofradías y el Arzobispado de Granada

La Federación de Cofradías ha acogido este sábado un pleno extraordinario de hermanos mayores para rendir cuentas ante los representantes de las hermandades de la ciudad sobre cómo han actuado las comisiones de trabajo que pretendían configurar un calendario de cultos y actividades culturales para la Cuaresma y la Semana Santa de 2021. Un encuentro que se ha producido en la parroquia de San Pedro y a petición de los propios hermanos mayores y que, a juicio, de sus integrantes, no ha servido para mejorar ni desencallar la situación actual, marcada por las negativas del Arzobispado de Granada a la agenda que se había empezado a configurar.

El pleno extraordinario, convocado a petición de los hermanos mayores, pretendía conocer de primera mano el alcance de las comisiones y dar la oportunidad a los miembros de éstas de cuál era el trabajo que se había venido realizando en las últimas semanas. Sin embargo, ninguna de de las exposiciones ni de los turnos de palabra abiertos entre los participantes han servido para resolver la crisis institucional en la que parece sumida la Federación de Cofradías, cuyo trabajo no terminaría de responder a las expectativas de los hermanos mayores ni tampoco llegaría a encontrar un interlocutor amigo en el Arzobispado de Granada.

"No sé si cabe llamarlo crisis institucional o llamarlo de otra manera, pero está claro que las aguas están revueltas. En el pleno hemos ido a pasar frío: ya sabíamos lo que se iba a hablar y sabíamos que no iba a servir de nada", ha expresado uno de los participantes en el encuentro matutino de las cofradías granadinas. Una opinión que refrenda otro de los hermanos mayores de la Semana Santa: "Como ha ocurrido en los últimos plenos o reuniones informativas, se ha visto la falta de conexión que existe ahora mismo entre las hermandades y el arzobispado; es necesario rehacer los puentes de diálogo, quitar crispación y reproches y hacer más pedagogía". Opinión compartida por otros miembros del pleno que aseguran que "existe un hartazgo cada vez mayor por saber que no se nos escucha, aunque de otro lado el Arzobispado tampoco escucha a sus propios sacerdotes".

Una opinión crítica que, al parecer, secunda el grueso del pleno de hermanos mayores quien ve que las decisiones y determinaciones que se toman desde el ámbito de las cofradías son una prédica en el desierto ante la institución eclesiástica: "Ya sabemos que cualquier cosa que se hable no va a servir para nada porque hay una decisión tomada y no hay posibilidad de cambiar. Es perder el tiempo", ha asegurado uno de los representantes de las corporaciones nazarenas de la ciudad. Sobre la falta de entendimiento que parece existir entre la curia granadina y las hermandades, especialmente en lo tocante al calendario de actividades propuestas para la Cuaresma y la Semana Santa, este mismo hermano mayor ha asegurado que "son cosas que se podían hacer perfectamente, como se están haciendo en otros lugares, pero aquí el consejo episcopal dice que no. Habrá que explicárselo mejor, explicarles cómo trabajamos y para qué servimos las hermandades. A lo mejor les hace falta más formación".

La frustración que expresan las hermandades pasa, en opinión de los hermanos mayores consultados por Granada Hoy, por la falta de comprensión que existe desde la Iglesia granadina hacia las hermandades. "Somos la expresión de evangelización pública más importante de toda Granada pero parece que eso no importa", asegura uno de ellos. Un sentimiento que comparte otro de los miembros del pleno de hermanos mayores que expresa que "las hermandades somos hijos de la Iglesia pero somos hijos incomprendidos". Así algunos de los hermanos mayores piden un cambio en los interlocutores de la curia ante las hermandades y viceversa: "Nosotros cumplimos con nuestra función: la evangelización, el culto y la caridad pero falta también encontrar a sacerdotes y a párrocos que se formen en el carisma de las hermandades y hagan más atractivo el culto y la formación".