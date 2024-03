¿Cómo sobrevivir a la Semana Semana? Las claves de resistencia de un fisioterapeuta

A pocas horas de que arranque la Semana Santa de 2024 son muchas las personas que se preparan para disfrutar de las treinta y dos cofradías que procesionarán a partir del Domingo de Ramos. Una pasión que trae pareja muchas horas en la calle, andando de un lado para a otro, tiempos de espera para ver salir una cofradía o ver pasar el cortejo, cuando no apretamientos en estreches y bullas en las recogías. Y qué decir de quienes visten la túnica, se lucen con la mantilla o cargan los pasos sobre sus hombros o su cerviz.

Una cuestión que bien conoce el joven Santiago Cuevas (Granada, 1998). Como nazareno de la Santa Cena y costalero del Señor de la Humildad se prepara físicamente y se conciencia mentalmente para el esfuerzo y desgaste que trae consigo hacer dos estaciones de penitencia, además de echarse a la calle junto con los suyos para ver cofradías. Mas también como profesional sanitario. Y es que como fisioterapeuta cada año atiende a quienes sufren algún tipo de lesión durante la Semana Santa, y también a través de su papel activo en la redes ayuda a prevenir a los cofrades esguinces, roturas, etc.

Con la Semana Santa a las puertas, ¿cómo hay que prepararse para resistir a todo el desgaste que tiene una estación de penitencia o estar todo el día en la calle viendo pasos?

El 100% es la fe y la devoción, que es el verdadero sustento. Pero sí es verdad que si uno tiene un cuerpo preparado ayuda a evitar lesiones. Al igual que uno se prepara para hacer el Camino de Santiago, también es bueno tener el cuerpo activo y preparado para la Semana Santa, porque son muchas horas de pie, muchas horas andando, el frío que se pasa, el cansancio que se acumula... Si uno tiene una rutina o un trabajo sedentario, es más fácil que se puedan sufrir lesiones.

Santi Cuevas comenta que los problemas más comunes que le toca tratar después de la Semana Santa son lesiones de espalda, de rodilla o fasciopatías plantares. Un trabajo que desempeña no sólo con ilusión sino con verdadera vocación: "mi trabajo me permite no sólo tener pacientes, también hacer hecho buenos amigos".

Aunque la preparación física, no sólo en vísperas sino durante todo el año, es algo fundamental. Cuevas señala que la Semana Santa de Granada también tiene algunos hándicaps, especialmente la disposición del suelo: los fuertes desniveles, la inclinación de sus calles así como el empedrado y adoquinado con el que se alfombran las calles del Albaicín o del Realejo. "Yo que salgo de costalero en La Cañilla lo sufro. El suelo te obliga a hacer un esfuerzo añadido en el cuerpo, porque tienes que hacer compensaciones con la caída de la calle".

Recomendaciones para todos los públicos

Para todas aquellas personas que, como amantes de la Semana Santa, tienen intención de salir a la calle para arropar a las cofradías en sus estaciones de penitencia y disfrutar de todos aquellos momentos que regalan, Santi Cuevas deja algunos consejos con los que sobrellevar el cansancio y prevenir riesgos de lesión. Aunque advierte, "el riesgo de lesión siempre va a estar, pero sí podemos disminuir esa probabilidad.

Para este fisioterapeuta realejeño no hace falta ser atleta de élite o culturista, basta con tener una vida activa y hacer deporte de forma regular. Una medida muy general pero que ayudará a que evitemos el cansancio y la fatiga del cuerpo tras el esfuerzo. Igualmente, resulta fundamental llevar siempre un calzado cómodo. "Se pueden llevar plantillas o fajas que te permitan sentirte resguardado. Pero es importante una alimentación adecuada, estar bien hidratado y tener un buen descanso", asegura Cuevas.

¿De qué manera influye la preparación física según la edad a la hora de salir a ver cofradías?

La edad marca mucho, pero también saber si hay una lesión de base, un esguince o un dolor de espalda. Pero también debemos tener una tolerancia al esfuerzo. Esto lo haces porque te gusta y porque le das un sentido. Si vas a salir en una procesión que dura diez horas tienes que ser consciente de ello. Puedes controlar el frío o el calor, pero tienes que estar preparado para ello. Tienes que saber que te vas a cansar, pero también saber a lo que vas. Lo mismo que en nuestro día a día.

Tips para salir de nazareno

Nazarenos con capa o sin ella. Con escapulario, como los de Los Estudiantes, o con esparto como en las hermandades de negro. Sea como sea, Santi Cuevas aporta unas mismas recomendaciones: un correcto umbral de tolerancia al esfuerzo y estar mentalizado. Pero también hay algunos consejos: "Si quieres usar faja tienes que saber qué función tiene, lo mismo que una rodillera. Hay gente que la va bien, pero tienes que saber colocarlas bien. Porque si se aprieta no cumple su objetivo y si aprietas de más también es perjudicial. Una faja, por ejemplo, te oprime las costillas, te genera dolor lumbar, abdominal y hasta respiratorio. Tienes que tener una presión cómoda". El calzado, fundamental. Lo mismo que una comida frugal antes de hacer estación de penitencia e ir bien descansado.

Precauciones para las mujeres de mantilla

Uno de los principales inconvenientes para las mujeres que lucen la mantilla en nuestra Semana Santa es el calzado que acompaña a su indumentaria. "Con el tacón, el cuerpo se apoya sobre los metatarsianos, su centro de gravedad va hacia adelante y las lumbares hacia atrás, lo que provoca contracciones lumbares. Con zapatilla o zapato plano es más fácil de controlar el cuerpo, se reduce la inestabilidad y los riegos de torceduras de tobillo, rodilla, cadera...".

La recomendación de Cuevas es saber el sentido que se le da: "Hacer ese sobresfuerzo tiene un valor, igual que el nazareno que sale descalzo. Hay que ser consecuente. No tiene por qué haber problemas, es un esfuerzo puntual y no es lesivo. Por ponerse tacones un día, no pasa nada".

Bajo el faldón

El costalero es uno de los colectivos que más sufre durante la Semana Santa. Por ello, Santi Cuevas valora positivamente la preparación que muchos de ellos hacen para evitar lesiones. ¿Merece la pena el riesgo y el esfuerzo? "Es una pasión, yo no lo entendía hasta que lo probé. Hay que estar fuerte. Es un esfuerzo grande y anormal, porque tienes un peso que te cae y se reparte por la espalda".

Por ello, anima a todos aquellos que se esconden tras el faldón a concienciarse y a preparar el trabajo: "Todo ese esfuerzo que haces puedes ayudar a corregirlo y controlarlo a través de la técnica y de la fuerza. Es importante ya no sólo por ti, sino por quién tienes al lado. Cada vez más hay conciencia de esto, y me alegro por la Semana Santa. La gente es consciente de que hay que estar preparado".

No obstante, suele haber errores muy comunes entre los costaleros y de ahí se derivan importantes problemas físicos. Para prevenirlos, Cuevas subraya la importancia de hacerse bien la ropa: "hay que tener en cuenta qué costal llevas, cómo hacértelo y que te ayuden a tirarlo bien. Es tu herramienta de trabajo. De esto depende que tengas la cabeza adelantada, que haya un daño cervical". Además, de otros riegos y lesiones: "Puede influir mucho la calle, que tengas las rodillas semibloqueadas; en una levantá, donde recoges todo el peso, cómo se contran y estiran los gemelos... De hecho, conozco a quienes ha tenido roturas fibrilares, además de esguinces de rodilla, de tobillo...", apunta Cuevas.

Este fisio granadino señala que, para un costalero, arriar es como hacer una sentadilla lenta. Un esfuerzo que todos realizan, pero ¿y sobre las levantás? ¿Cómo influye hacerlo a la música o, por el contrario, levantando a pulso? ¿Es lo mismo rachear e ir de frente que dar cambios?

"En una levantá, si no estás preparado te tiemblan hasta las piernas porque tu cuerpo no está preparado. Si saltas, claro, tienes más probabilidades de rotura. Pero en cuanto a la forma de andar, son demandas diferentes. Influye mucho el ambiente que hay debajo: en un paso con cambios se disfruta más y en un paso siempre con el mismo son, es más complicado. La psicología influye, y las marchas también. Tener que ir de frente, casi a paso mudá, es la muerte a pellizcos. Se pasa mal. Pero a cada uno le gusta una cosa. Lo importante es que cada uno esté en su pelea. Así, perfecto".

¿Y sobre el calzado? "Al gusto de cada uno. Hay gente que prefiere ir con zapatillas planas, a otros le gusta más tipo botín. A otros tenis clásicos. Cada cual que trabaje como mejor le venga".