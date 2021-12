Cruz Roja y Vipsual unidas para llevar gafas a las personas más necesitadas esta Navidad

Vipsual Optical Center y Cruz Roja ponen en marcha una campaña navideña para dar respuesta a una problemática que afecta a cientos de personas en nuestra ciudad, la pobreza visual. Bajo el lema "Esta Navidad vamos a mirar por los demás" se pone en marcha esta iniciativa que se prolongará hasta el día 10 de enero.

“En definitiva, el objetivo de Vipsual y Cruz Roja no es otro que mejorar la vida de las personas y ahora damos un paso más y miramos por aquellas que no cuentan con tantos recursos y no tienen acceso a la compra de unas gafas. Esto, en el caso de los niños en edad escolar es especialmente preocupante, ya que los problemas visuales están íntimamente relacionados con el fracaso escolar", afirma Ángela Urtóller, directora marketing de Vipsual. “La campaña estará activa en todas las tiendas Vipsual de Granada y Jerez”, añade Urtóller.

Según los datos que maneja Cruz Roja, la pobreza visual afecta a más del 20 % de la población que vive en el umbral de la pobreza, un dato que aumenta al 27 % en el caso de los niños y niñas. “En hogares donde los ingresos son nulos o muy limitados, la compra de gafas no se sitúa como prioridad, y esto deriva en problemas de visión más agudos con el paso del tiempo”, añade Eugenia Rodríguez, presidenta de Cruz Roja en la provincia de Granada. “Para todos los niños con necesidad de gafas, por ejemplo, disponer de ellas es algo fundamental en su proceso educativo y un factor clave en su éxito escolar", concluye Rodríguez.

Plan Cruz Roja Responde

A principios de 2020, Cruz Roja ponía los cimientos de lo que sería la mayor operación de toda su historia en cuanto a movilización de recursos, capacidades y personas. El plan Cruz Roja RESPONDE, puesto en marcha antes incluso de la declaración del Estado de Alarma, ha atendido a día de hoy en la provincia de Granada a más de 54.000 personas ofreciendo un total de 127.915 respuestas desde sus distintas áreas de actuación: Socorros, Salud, Inclusión Social, Empleo, Educación y Medio Ambiente.

A día de hoy, el escenario que deja el coronavirus es muy diferente al de aquel mes de marzo de 2020. Las necesidades sociales han cambiado y evolucionado. Sin embargo, siguen siendo necesarias iniciativas solidarias que doten de productos de primera necesidad a miles de personas que se han visto envueltas, muchas por primera vez, en una situación de vulnerabilidad. “La solidaridad de Vipsual y la de todos los granadinos que se sumen a la campaña ayudarán a cientos de personas en Granada, por lo que pedimos no duden, como dice el lema, en mirar por las personas que más lo necesitan”.