87 años de ayudar a las personas a dejar de beber alcohol

Alcohólicos Anónimos celebra su 87 aniversario el próximo viernes 10 de junio de 11 a 13 horas en CaixaForum Madrid. 87 años desde que sus cofundadores, Bill W. y un médico cirujano, el Dr. Bob encontraron la “solución” que ayuda a los alcohólicos, a dejar de beber: “un alcohólico habla con otro alcohólico”.

El evento será moderado por dos alcohólicos anónimos en recuperación, y otros dos miembros de A.A. Hablarán de su “Historia de Recuperación” en la comunidad, de cómo el programa de Alcohólicos Anónimos, no solo nos ayuda a dejar de beber, sino a transformar nuestra vida en una vida de sobriedad constructiva. También dará su testimonio un familiar de un alcohólico, miembro de nuestra fraternidad hermana Al-anón sobre cómo afecta este problema del alcoholismo a los familiares y la necesidad de recuperación que también tienen ellos para superar su propio sufrimiento.

Al acto acudirán personalidades del ámbito de la Salud Pública Madrileña, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, un experto psiquiatra, el Dr. Szerman y una periodista amiga del grupo, los alcohólicos anónimos. Ellos son los invitados especiales, los cuales hablarán sobre su experiencia con Alcohólicos Anónimos.

También asistirán otras personas, amigas nuestras, como el Padre Ángel, de Mensajeros de La Paz, la vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid, varios directores/as de Centros de Atención a las Adicciones y otros especialistas profesionales de la Salud.

Nada mejor que un preámbulo para definir qué es Alcohólicos Anónimos:

“Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.

El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida.

Para ser miembro de A.A no se pagan derechos de admisión ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.

Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa.

Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.”

Pueden ponerse en contacto con ellos a través del correo electrónico: Informacionpublica@area07aa.org o bien a través del teléfono: 600 77 35 52