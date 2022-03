Ecologistas en Acción se suma a la denuncia de CCOO sobre el uso y abuso del agua en la estación de Sierra Nevada

Con la concesión de agua (TC-12/0305) que tiene Cetursa, 350.000 metros cúbicos al año, solo se pueden innivar 27 kilómetros, según datos oficiales. Sin embargo, se están innivando bastantes más kilómetros, lo que quiere decir que se está usando más agua de la concedida. Así lo ha denunciado Ecologistas en Acción, que se suma a lo que ya vino a denunciar hace unos días CCOO sobre la situación de sequía de la provincia y el uso de agua en la estación de esquí de Sierra Nevada.

Ecologistas en Acción informó de que, según datos de la propia Cetursa en un Estudio Ambiental de 2019, para solicitar la ampliación de caudales a obtener del río Monachil, en una serie de 30 temporadas que tenían medidas, han captado en 15 más agua de lo que les permite la concesión. "Consideramos que se trata de un claro trato de favor hacia Cetursa, entidad que no se ve sometida a las infracciones que recibiría cualquier otro usuario", indicaron.

Ante ello, desde Ecologistas en Acción se comunicó que "preguntada la CHG por el control que tiene sobre los caudales detraídos en la estación de esquí, respondieron textualmente que no constan en este organismo datos sobre los caudales extraídos en el marco de la concesión TC-12/0305".

Por ello, según indicaron, "aparte de incumplir sus obligaciones de controlar los caudales de las concesiones, los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, han hecho la vista gorda, durante 25 años, sobre las captaciones de la Laguna de las Yeguas".

"Desde el año 1997 la concesión que tenían para tomar agua de La Laguna caducó, según sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 3 de noviembre de 1997", explicaron desde Ecologistas, que añadieron que "a pesar de esto, Cetursa ha solicitado el doble de agua de la que tiene concedida. Esta concesión se llevó a cabo bajo la premisa de no justificar en el futuro nuevos incrementos del agua consumida a través de la concesión existente, cuyo volumen anual asciende a 350.000 metros cúbicos para el Plan Estratégico 2007-2017 de la estación de esquí de Sierra Nevada. Es decir, que legalmente no se le puede dar más agua".

Sobre los argumentos de la estación de que "el sistema de producción de nieve de Sierra Nevada no consume agua, sino que la transforma en nieve, que luego con el deshielo vuelve al cauce de los ríos", desde Ecologistas señalan que "no es cierto, ya que según los datos aportados por el modelo de simulación WiMMed y por mediciones directas realizadas sobre la capa de nieve por dicho equipo científico entre el 24 y el 33 % de la nieve almacenada en superficie en Sierra Nevada se pierde por sublimación".

Es decir, que "si ahora utilizan 350.000 metros cúbicos anuales para producir nieve, al menos 90.000 metros cúbicos de agua se pierden, lo que supone una merma para los regantes, que no podrán regar 20 has. de sus cultivos. Si se duplicara la concesión, como pretende Cetursa, el daño sería el doble", explicaron.

Pero no sólo hay afección directa a los regantes, también los ecosistemas sufrirían no sólo la merma de agua, sino el cambio del régimen natural de caudales, y "eso afectaría a numerosas especies. No hay que olvidar que debajo de la estación de Esquí, el río Monachil es Parque Nacional", argumentaron.

Así, desde Ecologistas en Acción indicaron que "compartimos con los sindicatos CCOO y CGT las denuncias de las irregularidades ambientales que se producen en este ámbito y la necesidad de repensar la estación de esquí como fuente de trabajo que tendrá que adaptarse al cambio climático y la tendencia a una reducción continua de las precipitaciones, teniendo siempre presente que si no llueve ni nieva, no hay esquí".