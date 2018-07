Un sorteo en defensa de los derechos de los más débiles

La ONCE dedicará el sorteo de hoy al Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española. El director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, presentaron ayer la imagen del cupón con el que la ONCE se suma a esta celebración, en un acto que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Granada.

Bajo el lema Por tus derechos con la imagen corporativa del 75 Aniversario del Consejo General de la Abogacía Española, cinco millones y medio de cupones se suman a la celebración de esta jornada con los que la ONCE quiere poner en valor el trabajo que realizan los 51.300 abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita 24 horas al día los 365 días del año en toda España. "Con este cupón queremos subrayar el papel esencial que realizan los abogados de Granada y del conjunto del Estado a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y del Turno de Oficio, y reivindicar también la importancia de su función social como garantes de la igualdad de derechos", destacó Alberto Morillas, haciendo hincapié en el apoyo jurídico a las personas en riesgo de exclusión.