Consulta las actividades que puedes realizar en el centro de Granada para este viernes de Corpus

CONCIERTO MOMENTOS ALHAMBRA. ESPECIAL CORPUS. Cosmic Wacho. Lugar: Campo del Príncipe. Hora: 13:00h

PASACALLES “CHARANGA LA YUNKA” - Recorrido: Plaza los Campos o Plaza Mariana Pineda, calle S. Antonio, C/ Varela, C/ Navas , Plza del Carmen , C/ Príncipe, Plaza Bib-rambla. Hora: 13:30h

CONCIERTO MOMENTOS ALHAMBRA. ESPECIAL CORPUS. FLAMENCO. José Cortés “El Pirata” y Macarena Rodríguez. Lugar: Plaza de la Universidad. Hora: 14:30h

II FESTIVAL EL GALLO CULTURAL - Exposición “Arte y Canto” Caratulas discográficas de la Canción de Autor. Asociación Canción de Autor Centro Lucini. Lugar: Callejón del Gallo. Hora: 19:00h

19’00h a 20’00h y 18’30h a 21’30h

EL PATIO EN EL CORPUS. GRUPO DE BAILE DE LA A.V. CERVANTES, bajo la dirección de M.a José OcañaCORO CORO "LAS NIÑAS" DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MAYORES DEL ZAIDÍN Y CORO ROCÍERO DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MAYORES SAN ILDEFONSO, ambos bajo la dirección de Joaquín González Cantón. Lugar: Patio del Ayuntamiento. Hora: 19:00h a 20:00 y 18:30h a 21:30h

XXIX FESTIVAL DE MARIONETAS “BAMBINO TEATRO”. “Aventuras de un gusano de seda” Lugar: Plaza Bib-Rambla. Hora: 20:00h

FIESTA DE LAS DÉCADAS MUSICALES - DJ ALFONSO TORRES. Lugar: Puerta Real. Hora: 20:00h