La Diputación de Granada lanza una campaña para promocionar los vinos de la provincia

La Diputación de Granada pondrá en marcha a partir de este viernes una campaña para promocionar los vinos de la provincia. La iniciativa, que se desarrollará hasta el 7 de noviembre en medios convencionales (online y offline) y en redes sociales, lleva por lema Brinda con vinos de Granada e invita a celebrar con caldos de la tierra “lo que nos une” y “lo que nos hace únicos”.

Tal y como ha señalado la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, “esta promoción es la quinta de un conjunto de campañas, impulsadas por la Diputación de Granada, que tienen como objetivo común dar a conocer a la ciudadanía de la provincia la calidad de los productos de la tierra para favorecer así su consumo, tanto en la compra directa como al demandarlos en los establecimientos de hostelería”.

“Estas campañas forman parte de las acciones de apoyo a los sectores productivos de la provincia que realizamos desde la Diputación de Granada y, en estos casos, en concreto, a la agricultura, ganadería, pesca y a la industria agroalimentaria”, ha precisado Ana Muñoz, quien ha destacado que en lo que va de año la institución provincial ha apoyado, mediante campañas promocionales, el consumo de productos frescos, aceite de oliva virgen, pescado, pan y ahora, los vinos de Granada.

Según ha indicado Muñoz “con estas acciones queremos difundir, promocionar, visibilizar y posicionar los productos de los diferentes territorios de la provincia, dar a conocer a los granadinos el gran valor que tienen y lo importante que es para la economía provincial que nos comprometamos todos con su consumo”.

La diputada ha recordado que Granada cuenta desde 2018 de una Denominación de Origen (DO) para sus vinos, Vinos DO Granada. “Ya en 2009 se logró una denominación de calidad DO vinos de calidad de Granada que quedó en suspenso y a partir de 2018 se logró la actual”, ha explicado. También se ha referido a la larguísima tradición vinícola de la provincia de Granada. En este sentido, ha indicado que hay vestigios de que fenicios y romanos produjeron vino en la provincia y ha aludido a la importancia histórica que tuvo para el vino de Granada el “privilegio real”, una medida adoptada por los Reyes Católicos, que indicaba que sólo se podían consumir vinos producidos hasta en tres leguas a la redonda de la ciudad y que estuvo vigente durante 330 años.

Según la diputada, la venta de vino de la provincia está vinculada, en un 80%, al Canal HORECA (restauración y hostelería). “Por ello, apelamos en la campaña a la importancia de que la hostelería granadina ofrezca vinos de Granada”, ha agregado.

Ana Muñoz ha señalado que la producción de vino ecológico está creciendo en la provincia de Granada y, además, se ha referido al enoturismo y a las bodegas de la provincia, adheridas a la marca Sabor Granada, que ofrecen experiencias turísticas

Los vinos de Granada contienen un alto índice de polifenoles y antioxidantes, ambos dos componentes muy saludables. Esto es debido a dos factores: los viñedos de Granada disfrutan de del mayor cantidad de horas de sol de toda Europa y la altitud de la viñas, de entre 800 y 1.4000 metros sobre el nivel del mar.