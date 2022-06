Disfrutar de la Feria de Granada en el corazón de la ciudad

Llegó uno de los días más grandes del Corpus de Granada, el de la Tarasca. No me preguntéis por qué, yo creía que era una procesión como las de Semana Santa y mi sorpresa fue descubrir que no tenía nada que ver. Una especie de Khaleesi vestida a medida recorría las calles granadinas acompañada de charangas, gigantes y cabezudos. La letra de una jota dice que los aragoneses somos gigantes y cabezudos (y tercos y rudos). Algo de razón tiene, la verdad.

Sobre las once y media, fui directa a la Plaza del Carmen, donde empezaba el recorrido. Al llegar a Reyes Católicos la gente ya se agrupaba en las aceras y todavía más a medida que me acercaba al Ayuntamiento. No se si tenía recuerdo de tanta gente inundando el centro de Granada. En la plaza la Tarasca ya estaba preparada sobre los lomos del dragón, como mi patrón San Jorge, y flanqueada por cuatro gigantes: Isabel, Fernando, Boabdil y Moraima. La imagen me pareció curiosa, por un momento quizá algo dantesca.

El traje de la Tarasca se supone que marca la tendencia en moda del año siguiente, y el que llevaba llamaba la atención de cualquiera, evocando a una primavera que no hemos vivido en la capital. Portaba un vestido color malva, cuya falda resaltaba por las numerosas capas de tul y las flores bordadas en diferentes colores pastel. En la parte de arriba, un corpiño del mismo color cubierto por una chaqueta fucsia con detalles plateados. El maquillaje a conjunto y el pelo rubio rizado. ¿Esto quiere decir que vuelven los tonos pastel? Sinceramente, no tengo ni idea.

Pasadas las doce, de la puerta del Consistorio salió la primera charanga acompañada de varios acróbatas, a los que la gente recibió entre vítores y aplausos. "Granada, vuelvo a mi hogar", se escuchaba por el megáfono. Detrás de ella, emprenden su marcha los cuatro gigantes. A los minutos, la segunda charanga ya tocaba y lo hacía acompañada de varios cabezudos. La Tarasca emprendió su marcha y una tercera charanga cerró el recorrido, que se dirigió hacia Gran Vía.

Para verlo desde otro punto, me dirigí hacia Plaza de la Trinidad pasando por Bib-Rambla, donde había atracciones dirigidas a la inclusión de niños con distintas discapacidades. Si el día de los columpios se oían las risas de los más pequeños en el Almanjáyar, ayer se oían en pleno corazón de Granada. Conseguí sombra en Trinidad y pude ver todo el desfile de nuevo, con un ambiente más que animado y la gente cantando al son de las charangas. De allí, al Campo del Príncipe a disfrutar del flamenco y por la noche, vuelta al ferial para recibir a lo grande el día del Corpus.