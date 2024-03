Emprendimiento y bienestar emocional, dos de los grandes pilares de Mujeres con Iniciativa

La asociación de emprendimiento femenino Mujeres con Iniciativa, sigue dando pasos agigantados hacia su objetivo de ayudar a las mujeres emprendedoras de Granada a poder asentarse en el mundo empresarial. Este grupo ya se ha convertido en uno de los más importantes de ayuda empresarial en la provincia y no es para menos, ya que las pruebas del crecimiento de cada una de sus asociadas han quedado de manifiesto desde que se creó la asociación en año del 2015.

En esta ocasión vamos a conocer a cuatro de las asociadas que han podido potenciar sus negocios gracias a Mujeres con Iniciativa. Magdalena López y Eva Mesa, representantes de GNEIS Centro de Estética Avanzada, Marta Torres, psicóloga en Áraga, y Ángeles Vera de Minijardin del Toledano, comparten sus historias de éxito y la importancia del bienestar emocional en sus negocios, cada una desde su propia perspectiva y pasión.

Magdalena y Eva son el alma de GNEIS, un oasis de belleza y relajación en el corazón de Granada. Desde su apertura en 2013, GNEIS ha evolucionado de ofrecer solo servicios de uñas a más de 40 tratamientos avanzados, con una plantilla de ocho personas comprometidas con el bienestar de sus clientes. “En GNEIS, no solo ofrecemos tratamientos faciales y corporales de última generación, sino que también creamos un ambiente de comunidad y cuidado”, comparte Magdalena.

“Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta especial y se desconecte del estrés diario mientras se miman a sí mismos en nuestras cabinas”. Magdalena agrega con entusiasmo: “Lo más gratificante para nosotras es ver la transformación en nuestros clientes. Muchos llegan con baja autoestima y, con el tiempo, los vemos crecer y florecer gracias a la confianza que obtienen al cuidarse”.

Ambas coinciden en que su éxito no solo se debe a los tratamientos de calidad, sino también a la comunidad que han creado en torno a su negocio. “Nos fortalecemos mutuamente con otras empresas locales a través de colaboraciones en redes sociales y eventos conjuntos”, destaca Magdalena. “Para nosotras, GNEIS es más que un negocio; es un refugio de bienestar y apoyo mutuo”.

Marta Torres es más que una psicóloga; es una visionaria que está cambiando la forma en que vemos la terapia psicológica en Áraga. En su consulta, no solo ofrece servicios tradicionales de terapia, sino que promueve un enfoque preventivo y de mejora continua del bienestar emocional. “Creo firmemente que el bienestar emocional es la base de una vida plena y exitosa”, enfatiza Marta. “Demasiado a menudo, esperamos estar al borde de un colapso emocional para buscar ayuda, cuando en realidad deberíamos ver la terapia como una herramienta para desarrollar todo nuestro potencial”.

Desde que se unió a Mujeres con Iniciativa, Marta ha encontrado un invaluable apoyo y colaboración entre colegas emprendedoras. “La red de contactos que he construido aquí ha sido fundamental para mi crecimiento profesional y personal”, admite. “Siempre me he sentido respaldada y cuidada por esta comunidad de mujeres increíbles”.

Para Marta, el éxito no se mide solo por la cantidad de clientes que ayuda, sino por el impacto duradero que tiene en sus vidas. “Mi objetivo es mejorar la calidad de vida de cada persona que pasa por mi consulta, ayudándoles a cultivar su inteligencia emocional y afrontar los desafíos con resiliencia y confianza”.

Por su parte, Ángeles Vera es el corazón verde de Granada, propietaria de Minijardin del Toledano, una boutique de plantas donde la pasión por la naturaleza se convierte en un negocio próspero y enriquecedor. “Mi amor por las plantas me llevó a convertir mi hobby en un negocio real”, comparte Ángeles. “Cada día, me sumerjo en un mundo de paz y serenidad que se refleja en todo lo que hacemos aquí”.

En Minijardin del Toledano, Ángeles ofrece mucho más que productos de jardinería; crea experiencias que nutren el alma. “Organizamos talleres de cuidado de suculentas y florales para que las personas puedan conectarse con la naturaleza y consigo mismas”, explica con entusiasmo. Ángeles también ha encontrado colaboraciones valiosas dentro de la asociación Mujeres con Iniciativa.

“Trabajar con otras emprendedoras, como Ether Fragancia y Mi Burbuja Ordenada, ha enriquecido enormemente mi negocio”, confiesa. “Estas sinergias nos permiten ofrecer a nuestros clientes experiencias únicas que combinan aromaterapia, neuroemoción y el amor por las plantas”.

Para Ángeles, Minijardin del Toledano es más que una tienda; es un refugio de calma y crecimiento personal. “Cuando cuidamos nuestras plantas, también estamos cuidando nuestro bienestar emocional. Es una conexión hermosa que me inspira todos los días”.

A través de estas historias inspiradoras, Magdalena, Eva, Marta y Ángeles demuestran que el emprendimiento femenino va más allá de los negocios; se trata de crear comunidades, fomentar el bienestar emocional y dejar una huella positiva en el mundo. Con pasión, dedicación y colaboración, estas mujeres están cambiando la narrativa empresarial y construyendo un futuro más brillante y equitativo para todos.