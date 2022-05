Nacen en Granada unas jornadas para analizar y reconducir el turismo de la provincia

Es un hecho que Granada basa su potencial económico en la hostelería y el turismo. Esto hace que los distintos organismos apuesten por crear y consolidar un modelo en el que preferentemente se apueste por la calidad de estos servicios.

Este sector ha sido el más castigado durante la pandemia. El confinamiento, el cierre de las fronteras y establecimientos fue un duro golpe para la economía del país, ya que el sector servicios es el importante en prácticamente todas las provincias españolas. Por este motivo es importante centrar los esfuerzos gubernamentales en hacer crecer este sector dentro de la provincia.

De esta forma, y bajo el título ‘Perspectivas del turismo en Granada. Reflexiones hacia un nuevo modelo de planificación’, la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha organizado una jornada de reflexión enfocada al futuro de esta industria, en una acción que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía.

En palabras de Gregorio García Domínguez, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, el objetivo de esta jornada es “arrojar una serie de conclusiones que sirvan de base para trasladar a los responsables institucionales y así remar en conjunto hacia una industria del turismo que verdaderamente beneficie a Granada como destino turístico”.

En esta jornada participan empresarios, trabajadores, autónomos y directivos del sector turístico

El evento se celebrará en la Sala Machado del Palacio Exposiciones y Congresos de Granada este miércoles, 25 de mayo, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas. Será inaugurado por Gregorio García, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, y por Manuel Muñoz, secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía.

Esta jornada de reflexión, pública y compartida por administraciones, empresarios, trabajadores, autónomos y directivos, acogerá distintas ponencias sobre estrategias y planificación en un sector que cambia constantemente. El propio Manuel Muñoz dará una charla titulada ‘El Plan Meta’. A continuación, Javier González, de THR Consultores, hablará sobre ‘La planificación en destino como herramienta para operar con éxito en el nuevo terreno de juego’. Y cerrará el turno de conferencias Juan Padilla Yeste, ejecutivo de ATOS, quien disertará sobre ‘La digitalización del sector: posicionamiento de destinos’.

Posteriormente, también se desarrollará un debate en el que distintos turoperadores desplazados de Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga, especializados de Granada en los segmentos de cultura, congresos, sol y playa y rural, los cuales expondrán su visión sobre el futuro de la industria, cómo cambiar un destino de oferta por demanda, la visión de los tours operadores y las fortalezas y debilidades del sector. En el mismo participarán Javier González de THR Consultores, Juan Padilla de ATOS IT, Rafael Guerrero, de IN OUT Travel; Joan Cano, de AVORIS Travel; Ana Serrano, de Jumbo Tours; y Fran Serón, de TOUR 10. Esta mesa estará moderada por Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.

La jornada de reflexión será clausurada por el Delegado de Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, Gustavo Rodríguez, junto a representantes del Ayuntamiento de Granada y de la Diputación Provincial.