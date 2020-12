El alcalde de Granada concede un permiso especial a los Reyes Magos para que puedan saltarse el toque de queda y entregar los regalos

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha enviado un Bando a los colegios para informar a los más pequeños de que el Ayuntamiento dará una autorización “excepcional, personal e intransferible” a Sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar para que puedan atravesar las calles de Granada para hacer entrega de los regalos a los niños y niñas de nuestra ciudad.

También con el ánimo de facilitar la labor a Sus Majestades de Oriente, el Ayuntamiento de Granada “ha impulsado distintas medidas para que la ilusión de grandes y pequeños pueda seguir siendo la protagonista de estas fiestas y los Reyes Magos puedan hacer entrega de los regalos en la ciudad de Granada, en la noche más mágica del año, dadas las restricciones sanitarias existentes”, según se recoge en el Bando del alcalde.

Entre estas medidas, está la que se refiere a la tradicional llegada del Cartero Real a Granada para recoger las Cartas a los Reyes Magos en e Paseo del Salón. Este año, por primera vez, el Ayuntamiento y Sus Majestades de Oriente han llegado a un acuerdo para que el Emisario Real, siguiendo el protocolo de seguridad correspondiente, visite todos los distritos de la ciudad para hacer llegar los deseos a Melchor, Gaspar y Baltasar.

“Dado lo bien que se han portado los niños y niñas de Granada, los Reyes Magos tienen doble trabajo. Son sabedores de que han sido muy buenos, responsables y valientes y por tanto, querían enviar a su emisario real a cada distrito de la ciudad para incluso, conocerlos personalmente allá dónde viven”, ha anunciado Salvador.

Así, el emisario real estará presente en los distritos de Granada esta Navidad desde el día 20, fecha en la que atendió las peticiones de los niños y niñas del Albaicín, en la placeta de Fátima, hasta el día 30, donde hará lo propio en el Centro, en la plaza de Santo Domingo, después de haber pasado por el distrito Norte (plaza de Jesús Escudero García), Chana (plaza de la Paz), Beiro (plaza de la Caleta), distrito Genil (plaza Inmaculada Niña), Zaidín (plaza de la Hípica), Camino de Ronda (plaza de Albert Einstein y Plaza Alhamar).

Por último, el bando del alcalde recuerda a los niños de Granada “la necesidad de escribir la carta a sus Majestades de Oriente con la antelación suficiente, para que puedan tomar buena cuenta de las peticiones y no se vayan a equivocar trayendo el famoso carbón no deseado. Igualmente, nos indican que no se olviden los hogares granadinos de dejar la leche con galletas, la agradecen mucho en una noche en la que trabajan tanto”, concluye.