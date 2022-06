Música, arte y tradición en la Feria de Granada

Después de vivir por primera vez la tarde y la noche del ferial, quería descubrir qué otras actividades tienen lugar en el corazón de Granada. Con el programa en la mano, me dirigí durante dos días a los cuatro enclaves principales del Corpus en el centro: la Plaza del Carmen y Carrera de la Virgen, Bib-Rambla, la Plaza de la Universidad y el Campo del Príncipe. Música, arte y tradición fue lo que estos lugares me ofrecieron.

En la Plaza del Carmen era protagonista el mural del Cante Jondo, que el otro día solo pude divisar a lo lejos por el tumulto de gente. Al entrar por la puerta del Consitorio, la Tarasca daba la bienvenida a los visitantes a la exposición Muestra del Coleccionismo y al fondo se divisaban los cuatro gigantes y los cabezudos que la habían acompañado en el desfile. Me paré por un momento a observar cada detalle de la figura y mientras, iban entrando turistas para preguntar por mapas de Granada. Se nota que empieza el fin de semana.

En el patio del Ayuntamiento pude ver una exposición que me llamó mucho la atención, "Gigantes y Cabezudos" de la ONCE. A través de boletos de lotería, explicaban la historia de los gigantes y los cabezudos en distintas partes de España. Como no, busqué si salía Aragón, y efectivamente explicaban la historia de estos personajes en Zaragoza y en la Almunia de Doña Godina. En mi pueblo Maella, también tenemos una giganta, que hace honor a nuestra leyenda, y cinco cabezudos que persiguen a los niños en carnaval. Si me preguntan el origen, ya me pierdo.

En el centro del patio había varias piezas expuestas, algunas bajo la colección de "Chorromujo", como mantillas, y otras hechas en Talleres Cívicos, como cuadros que representaban el Guernica o evocaban la pintura de Klimt. De allí, me dirigí a la Carrera de Virgen donde los alfareros exponían sus piezas, el primer puesto era de cerámica tradicional granadina con los motivos florales blancos, azules y verdes. "Las caricias soñadas son las mejores", se podía leer en uno de los platos.

En Bib-Rambla, había un gran abanico de actividades donde elegir. Por la mañana, me acerqué a ver las jocosas carocas que rodean la plaza, mientras los hinchables divertían a los más pequeños, que disfrutaban del Corpus tanto o más que los mayores. Entrada la noche, el flamenco llenaba el escenario con actuaciones de canto y baile, que entretenían a un centenar de personas que se decantaron por el Centro y no por el Almanjáyar.

La música también fue la gran protagonista del Campo del Príncipe y de la Plaza de la Universidad durante los calurosos mediodías de este Corpus. Numerosos géneros se mezclaron en el escenario, desde flamenco a rock, y los valientes que, como yo, nos atrevimos a bailar a casi 40º pudimos disfrutar de actuaciones como la de Queralt Lahoz en un entorno privilegiado. Unos días de feria exprimidos al máximo que ya llegan a su fin, pero que todavía guardan su último cartucho con la traca final en la noche del sábado.