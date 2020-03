Olimpiada Geológica en Granada: Los que más saben de la tierra

El coronavirus ha truncado las opciones granadinas en la fase nacional de la XI Olimpiada Geológica, un evento de carácter internacional organizado por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Aepect), que promociona el estudio esta rama científica entre el alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. Tras la celebración de la fase provincial, los dos competidores mejor clasificados pasan a la fase nacional, que estaba prevista en Cuenca, aunque finalmente ha sido suspendida a causa de la crisis del Covid-19. Salvador Casero Muñoz, alumno de segundo de Bachillerato del Instituto Pedro Soto de Rojas de Granada, y Alfredo de Córdoba, alcanzaron los primeros puestos en la clasificación provincial, los que dan acceso a la siguiente fase.

En esta fase provincial compitieron un centenar alumnos de ESO y Bachillerato. La jornada incluyó una prueba teórica de conocimiento general del mundo de la geología y una prueba práctica de interpretación y análisis, destacan desde el IES Soto de Rojas. Sus resultados le valieron un pase directo a la fase nacional de la Olimpiada, aunque ésta finalmente ha quedado suspendida.

Casero Muñoz ha estado apoyado en sus preparación para este evento por su profesora Ana Roldán y los demás miembros del departamento de Biología y Geología del IES Pedro Soto de Rojas.

La organización de la cita había previsto que los cuatro mejor clasificados formarían el equipo español que competiría en la fase internacional. La gran final está anunciada en la ciudad rusa de Tiumén del 16 al 26 de agosto. Este torneo reúne a estudiantes de una cuarentena de países y supone, según la organización “una oportunidad única de conocer a los estudiantes interesados en las Ciencias de la Tierra de todo el mundo”.La organización de la prueba en Granada estuvo coordinada por Julio Aguirre y Jaime Martínez. En total, hubo 36 sedes en esta fase previa de la competición, que se ha visto truncada por la crisis sanitaria. Tras tomarse la decisión de la suspensión de la cita en Cuenca, la organización indicó que “queremos expresar que la decisión de suspender a día de hoy las olimpiadas no ha sido fácil, pero que tanto los organizadores de las olimpiadas como los miembros de la Junta Directiva de Aepect estamos trabajando para ‘salvar’ este año anómalo de la mejor manera posible”. Además, emplazan a posteriores comunicados para dar a conocer las decisiones que se tomarán con respecto a la cita anual.

La Olimpiada Española de Geología es una competición académica centrada en los contenidos de Ciencias de la Tierra. Esta iniciativa está promovida por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Aepect) en colaboración con la Sociedad Geológica de España (SGE).

La convocatoria se dirige a todos los alumnos del sistema educativo español que estén matriculados en cuarto de ESO o Bachillerato. La Olimpiada Española de Geología tiene su continuidad en la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra (IESO).

“La competición no se limita a un examen o una prueba práctica. Es una actividad educativa que pretende promover el interés por las Ciencias de la Tierra y fomentar las vocaciones en este campo disciplinar. No obstante, la competición no está dirigida exclusivamente a quienes tengan la intención de estudiar titulaciones relacionadas con la Geología. Es una convocatoria abierta a todos los estudiantes atraídos por las Ciencias de la Tierra y la ciencia en general”, indica la organización.