La Universidad de Granada realiza un 'calendariA' por la igualdad

De enera a diciembra, pasando por abrila. Por raro que parezca, estos serán los meses que formarán parte del calendariA, un calendario organizado por la Unidad de Igualdad y Conciliación de la Universidad de Granada.

Este calendariA estará formado por doce fotos elegidas entre las treinta imágenes ganadoras del concurso Yes women can, we could, we can. El objetivo de este concurso, que celebra este año su cuarta edición, es buscar fotografías que rompan con los estereotipos que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres en su día a día.

"La idea de unir feminismo y arte me motivó"

Jessica Jancova, estudiante eslovaca del doble grado de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Granada, ha sido la ganadora de la cuarta edición del concurso Yes Women Can, we could, we can con su fotografía titulada “Roja, que te quiero roja”.

Esta joven, que ya participó en la edición del año pasado sin obtener ningún premio, decidió basar su fotografía en el uso del color rojo con el objetivo de reivindicar el uso de dicho color para visibilizar la menstruación o el parto en lugar de asociarlo a la parte más femenina de la mujer.

Jessica, con la ayuda de su amiga Alejandra como modelo, empleó los tonos rojizos presentes en la estampa otoñal de los jardínes de la Alhambra para ilustrar su idea. La joven aficionada a la fotografía decidió participar motivada por “la idea de unir el feminismo con el arte”. La estudiante se muestra muy contenta por el hecho de que su foto haya sido elegida como la ganadora del concurso. “Creo que el mensaje se transmitió correctamente”, comentó.

Jessica señaló el valor y la importancia de este tipo de concursos. Consideró que la iniciativa del calendariA “da visibilidad a las fotos que fomentan la igualdad y sirve para concienciar a los estudiantes que forman la comunidad universitaria”. “En mi país no he visto este tipo de iniciativas, por lo que me parece positivo que aquí sí se celebre”, declaró.

La iniciativa, expuesta a numerosas críticas año tras año por hacer malabares con el género del lenguaje, trata de romper con los estereotipos y dar visibilidad a las mujeres, que han sido silenciadas a lo largo de la historia.

La Unidad de Igualdad y Conciliación invita a a participar en el concurso a cualquier persona relacionada con la comunidad universitaria del país (estudiantes de grado, máster o doctorado, personal docente y de administración) interesados en hacer una lectura crítica de las fotografías y los mensajes visuales que tienen implicaciones directas en la construcción de la identidad. A través de fotografías metafóricas, realistas o que empleen cualquier tipo de lenguaje para trasladar un mensaje de igualdad, se buscan imágenes con potencial para transformar la realidad social.

Todas las imágenes presentadas dentro del plazo comprendido entre los días 23 de octubre y 12 de noviembre fueron valoradas por un jurado formado por once miembros relacionados con la Unidad de Igualdad y Concilicación, con la Universidad de Granada y con el mundo de la fotografía.

Tras la deliberación del mismo, que juzgó la originalidad y calidad técnica de las fotografías, así como su posible impacto e idoneidad con la temática del concurso, el jurado eligió las treinta fotos ganadoras que formarán parte de una exposición itinerante por distintos centros y facultades de la UGR y de aquellas universidades participantes que lo soliciten.

De las treinta fotografías se seleccionaron las doce más adecuadas para conformar el calendariA, y entre estas se eligieron las tres fotos ganadoras, premiadas con 200 euros la vencedora, 150 la segunda y 100 la tercera.