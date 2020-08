Un canto contra los antimascarillas en tiempos de coronavirus

El número de contagiados por coronavirus no para de aumentar en las últimas horas y algunos artistas como Paco Damas han aprovechado la oportunidad para mandar un mensaje de concienciación a la población sobre el uso de las mascarillas. El granadino ha utilizado los meses de confinamiento para escribir. "Tenía la sensación de que en algún momento debía decir algo al respecto sobre lo que estaba pasando", señala. El cantante también reconoce estar "muy preocupado" por los movimientos antimascarillas. Tras la manifestación del pasado domingo en la Plaza de Colón "surgió la posibilidad de sacar un tema, así que lo compuse y grabamos un pequeño videoclip", cuenta Damas.

La canción, titulada Ponte la mascarilla, se presenta como un single pegadizo con una letra muy directa y un mensaje necesario en tiempos de Covid. "Es hora de cuidar a los demás. Necesitamos una sociedad un poco más sensata, más empática", sostiene el artista. A día de hoy, cualquier decisión que tomemos, afecta a la salud pública. "Nuestra sociedad se ha olvidado del respeto a los demás", critica.

En el videoclip se puede ver al artista cantando con la mascarilla puesta. "Me he atrevido porque me ha parecido una manera de dar ejemplo", relata riéndose. Damas no quiere olvidarse de los mayores, que se han visto particularmente afectados durante esta crisis. "Se nos ha ido gente a la que queríamos de unas formas muy dolorosas, apenas sin podernos despedir", enfatiza.

La vuelta a los escenarios de Paco Damas

Tras cuatro meses de parón, el 10 de julio pudo seguir con la gira del proyecto centrado en las artistas de la Generación del 27, más conocidas como Las Sinsombrero. Damas asegura sentirse más seguro en un concierto que en cualquier otro espacio recreativo y apuesta por una cultura segura. "Vamos a cuidarnos, vamos a cuidar de los demás, que de nosotras y de nosotros depende salir de esta", asegura.

El granadino dice que "se siente afortunado", ya que es de los pocos artistas que está pudiendo volver a las salas de conciertos. Espectáculos con entre 180 y 200 personas, sillas desinfectadas, distancia de seguridad adecuada. Uso de mascarillas obligatorio. "Está todo muy controlado aquí dentro", agrega.

Durante el confinamiento ha estado realizando algún concierto online y asegura que "han tenido muy buena acogida". Aún así, añade que "un artista necesita al público, salir a la carretera y a los escenarios. Echo de menos las firmas de discos y los abrazos de después".

El proyecto de Las Sinsombrero continúa

En 2010, Paco Damas descubrió a un grupo de artistas, escritoras y pintoras pertenecientes a la Generación del 27. Las Sinsombrero han estado silenciadas y relegadas a un segundo plano durante muchísimas décadas simplemente por el hecho de ser mujer.

Tras un largo proceso de investigación, en una época en donde el feminismo no ocupaba tanto espacio en los medios de comunicación y en la esfera pública, decidió empezar un trabajo para darle visibilidad a este grupo de mujeres. Asegura estar rodeado de estos libros desde entonces: "Muchas de ellas tienen una altura literaria fantástica".

Su sexto disco lleva más de 350 conciertos a las espaldas. "Llevé mi espectáculo por la España vacía, quería que todo el mundo las conociera", relata. En el disco-libro han participado 11 cantantes, entre ellas Rozalén o Roko, y 17 escritoras. "He querido que las voces femeninas fueran las protagonistas", manifiesta.

Damas ha querido reinventarse y, junto con profesores y gente experimentada en violencia de género, ha creado un DVD interactivo, compuesto por actividades centradas en estas mujeres. Desea que "los centros educativos del país tengan una herramienta para visibilizarlas". El acceso a la plataforma es gratuito y han distribuido 20.000 copias a colegios e institutos que lo han solicitado.

A día de hoy, está preparando una segunda parte del proyecto, en donde contará con la presencia de voces masculinas. Además, está centrado en los conciertos que tiene confirmados en el mes de septiembre, entre ellos, el día 11 en Almuñécar.