Descubre el menú degustación con el que realizar un viaje por los sabores andaluces

Este viernes ha tenido lugar la degustación a cuatro manos que ha organizado el grupo hotelero Hospes. Un menú muy especial en el que dos grandes cocineros como son Javier Domínguez, chef que se ha establecido recientemente en el restaurante del Hotel Hospes Palacio de los Patos, y Rafael Cantizano, chef del restaurante Azahar de Sevilla, se han unido para crear una experiencia única en Granada.

Ambos, con su maestría y conocimientos culinarios, han creado lo que es uno de los viajes gastronómicos más especiales de la cocina andaluza. Desde Granada, pasando por Sevilla y recorriendo algunos de los municipios más conocidos de la geografía andaluza, han establecido un recorrido en el que se puede descubrir los sabores que caracterizan a estos lugares.

Este viaje por la gastronomía andaluza comienza, como no puede ser de otra forma, por Granada. El entrante de la ciudad nazarí constaba de una degustación de pan de masa madre artesanal con aceite de oliva virgen extra ecológico. Un pan muy especial realizado en Granada, al igual que el aceite AOVE.

Después el trayecto invita al comensal a ir hasta Córdoba. Para ello se ha elaborado un salmorejo de naranjas con aceite muruve, crujiente de boquerones en vinagre, queso de cabra y caviar de arenques. Directamente desde la ciudad con la mayor mezquita de Andalucía el viaje continúa por el municipio de Andújar, perteneciente a la provincia de Jaén. Esta localidad queda perfectamente representada con el tartar de salchichón de ciervo con encurtidos, manzanilla y mostaza verde.

Ya sobrepasado el ecuador del menú degustación es hora de dirigirse hasta la capital de la comunidad andaluza: Sevilla. El chef Rafael Cantizano, que cuenta con grandes conocimientos sobre la cocina sevillana, ha realizado un lomo de bacalao sobre puré de zanahorias aliñadas, cebolletas asadas y espuma de ajos confitados.

El viaje llega a su fin volviendo a la provincia de Granada. Esta vez el destino es el municipio de Dúrcal y para ello el chef Javier Domínguez ha apostado por servir una presa de cerdo San Pascual con cremoso de apio, remolacha y salsa de ciruelas.

El post-viaje, representado en el postre, utiliza esos ingredientes que han sido heredados de la cultura arábica, que vivió durante varios siglos en la provincia. Así, mediante el postre denominado Andalusí, se puede degustar un Baklava de pistacho con helado de leche merengada y naranja especiada del Valle de Lecrín.

Dentro de la concepción del propio menú el chef Javier Domínguez comenta que “la idea principal era querer hacer un menú con otro chef. Y que mejor que con nuestro compañero de Sevilla Rafael Cantezano”. Aclara que esto ha sido así ya que “los dos somos andaluces. Hemos trabajado en Andalucía y conocemos los productos de nuestra tierra. Es nuestra pasión y es lo que nos gusta”.

“Hay que darle importancia al producto y dar representación a lo que tenemos aquí” exclama el chef con cierta pasión. En cuanto a la conformación del propio menú el chef del restaurante del Palacio de los Patos habla de que querían “incluir en cada plato algún ingrediente de referencia, que fuesen del lugar específico de Andalucía. Así se puede encontrar que el pan de masa madre es de aquí de Granada, el ciervo del tartar es de Andújar y el cerdo es del municipio de Dúrcal”.

“Tenemos algo muy interesante y es que mantenemos un estrecho contacto con el proveedor de cada ingrediente principal. Si tienes a alguien con el que puedes hablar e interactuar podemos obtener mejores resultados” explica el chef. “Al tener este trato, tener esta relación entre el que elabora el producto y el que lo trata, es decir nosotros en la cocina, podemos encontrar con mayor exactitud los sabores que estamos buscando”.

Y es que todo esto que ha comentado el chef se puede notar cuando se degustan sus platos. Las elaboraciones contienen esos sabores que, incluso mezclándose con diversos ingredientes que les da al plato mayor cuerpo y presencia, el ingrediente principal sigue manteniendo el protagonismo dentro del plato.

Y es que en ciertos aspectos trabajar mano a mano con otro chef suele tener sus ventajas. “A mí me encanta. Es salir de tu rutina, tu día a día. Siempre puedes aprender del que tienes al lado. Algo que tú haces de una forma el compañero puede hacerla de otra totalmente diferente y acabas probando esa forma de realizar el proceso y te puedes dar cuenta de que has estado complicándote y encima no sale tan bien. Es una de las partes más bonitas que tiene la profesión de cocinero, bajo mi punto de vista”.

A partir del lunes 19 hasta el 22 jueves se podrá degustar, en turnos de almuerzo y cena, de este estupendo menú degustación en el restaurante que hay dentro del hotel Hospes Palacio de los Patos. Seguro que hará las delicias de aquellos que realmente aman la cocina andaluza.