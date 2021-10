El espíritu olímpico de Granada en su máximo esplendor

Al entrar por las puertas del Colegio Manuel de Falla de Peligros ya se respira la importancia del deporte y unos hábitos de vida saludable en sus aulas. Varias camisetas conmemorativas de diferentes hitos o personajes deportivos cuelgan en sus paredes, y en algunas de ellas incluso se pueden leer dedicatorias especiales que transmiten que Granada lleva en su ADN el espíritu olímpico.

Este es uno de los motivos por el que dicho centro académico acoge el proyecto 'Tú puedes ser olímpico', impulsado por la delegación de Educación y Deporte de Granada. Este lunes se llevó a cabo su inauguración contando con la presencia de la delegada de Educación en Granada, Ana Berrocal, el director del centro, Ángel Vaca, y la participación de dos granadinos olímpicos, el jugador de tenis de mesa José Manuel Ruiz y el entrenador de la marchadora María Pérez, Daniel Jacinto Garzón.

Berrocal ensalzó esta iniciativa destacando sus valores y su gran alcance: "El proyecto tiene como objetivo llevar todos los valores del olimpismo y del deporte a los centro educativos. El año pasado arrancó este proyecto con diez centros educativos de Granada y uno de Almería, y llegó a un total de dos mil alumnos".

Un museo "único"

Al llegar al museo, muchos estímulos captan la atención. Medallas, zapatillas, camisetas, raquetas, banderas o una antorcha olímpica ocupan un primer espacio cobijado por diferentes materiales preparados por la Fundación Andalucía Olímpica, donde se puede aprender sobre la historia de los Juegos Olímpicos a través de sus carteles promocionales, geografía, simbología o las historias en forma de cómic de míticos deportistas como Jesse Owens, Derek Redmond, Miguel Indurain o la granadina María José Rienda.

Todos estos valiosos objetos llegan de la mano de José Manuel Ruiz y Daniel Jacinto Garzón, también profesores y miembros de la Fundación que coordina el proyecto, que han querido hacer llegar el espíritu olímpico a las aulas. En este sentido, Ruiz explicó cuál es el ingrediente secreto para que esta muestra sea tan especial: "Este museo se diferencia de otros porque todos los objetos son propios, tienen vivencias nuestras, experiencias que hemos vivido, esto lo convierte en algo único". A raíz de esto, Ruiz, que ha vivido ya siete Juegos Paralímpicos, confesaba una de sus recuerdos imborrables: "La ceremonia inaugural de Río fue sin duda muy emocionante. Tuve el honor de ser el abanderado de España, la cabeza visible de la delegación. No es una medalla, pero ese momento simboliza mucho".

"No se trata de quedar primero o segundo, sino de dar lo mejor de ti mismo"

Los alumnos atendían atónitos a las anécdotas que hay detrás de cada uno de los objetos. La medalla de Río, con sonido a la hora de moverla para que sea integradora para invidentes, o la evolución del tejido de la camisetas a lo largo del tiempo. El taller demostraba ser efectivo cuando Garzón les preguntaba la lección de lo explicado: "¿De qué tres valores olímpicos hemos hablado?", preguntaba el entrenador accitano. "De la amistad, el respeto y la excelencia", contestaban al unísono los alumnos presentes. "Pero no se trata de quedar primero o segundo, sino de dar lo mejor de ti mismo", concretaba Garzón.

De esfuerzo y constancia sabe mucho Ángel Vaca, quien se mostró enormemente orgulloso de acoger este museo: "Siempre intentamos traer al centro experiencias y proyectos que transmitan los valores del deporte y hábitos de vida saludable a los niños. Tanto deportistas como José Manuel Ruiz o María Pérez, como el entrenador Jacinto Daniel Garzón, para que vean que hay mucho trabajo detrás del deportista, un papel parecido al de nosotros, los profesores". Un momento emotivo lo vivieron el propio Ángel y un profesor, quienes fueron protagonistas al recrear la ceremonia inaugural de unos Juegos ataviados con su chaqueta y la correspondiente banda sonora olímpicas.

En la misma línea destacó la superación que representa José Manuel Ruiz, que con una mano se ha convertido en uno de lo españoles más laureados del tenis de mesa adaptado con siete participaciones en Juegos Paralímpicos y consiguiendo cinco medallas. "Yo tenía la excusa perfecta para decir no puedo. El hecho de atarme los cordones de las zapatillas me costó más que a un niño con sus dos manos sanas. Gracias a la educación de mis padres y mis maestros nunca me rendí. Sabía que me tenía que esforzar, no arrojar la toalla", explicó.

En esta inauguración también estuvieron presentes otras personas vinculadas al deporte, aunque de forma audiovisual mandando mensajes de apoyo y elogios al proyecto. Son la exmarchadora y miembro del Comité Olímpico Latinoamericano Carolina Moreno, el segundo entrenador de Diego Martínez en su etapa al frente del Granada Club de Fútbol, Raúl Espínola, el olímpico murciano Juan Manuel Molina, y la jugadora de baloncesto granadina Belén Arrojo.

Dar el máximo en cada momento y no rendirse ante las adversidades. Ese es el gran aprendizaje que regala este taller a sus asistentes. Porque con perseverancia y trabajo se puede llegar a ser olímpico.