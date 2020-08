Un modesto escritor se retira a La Herradura en busca de tranquilidad y para quitarse la obsesión sobre un novelista de éxito al que le envió una obra suya y le robó la personalidad de unos de sus personajes. Pero allí le sucederá algo que merecerá la pena ser contado. Este es el argumento de la nueva novela del granadino Francisco Javier Sánchez Manzano. También es autor de varios cuentos. El día azul de la venganza (Esdrújula Ediciones, 2020) es su cuarta novela.

-El otro día fui a la librería Coral de La Herradura y vi que a todos los clientes que compraban el periódico le regalaban su libro. ¿Y eso?

-Se regalaron 45 ejemplares. No soy muy partidario de regalar mis libros, pero éste es especial: está ambientado en La Herradura y me hacía mucha ilusión darlo a conocer allí.

-El día azul de la venganza es su cuarta novela. ¿Qué tiene esta que no tienen las demás?

-La diferencia principal es que está ambientada en España y los personajes se llaman Tomás, Elsa, Braulio. Las anteriores se desarrollaban en Estados Unidos y Canadá, y abundaban los Matt, John, Emily. Aparte de eso, en todas ellas el estilo es similar: descriptivo y cinematográfico.

-¿Por qué eligió La Herradura para ambientar la novela?

-Porque es un lugar con mucho encanto. Siempre he pensado que tenía posibilidades para una obra literaria, o para una película. De hecho, ahora mismo están rodando una por Cerro Gordo. En La Herradura encuentras calas apartadas, huertos con gallinas, un monte frente a otro, pinares, un faro, incluso había una cabina de teléfonos en el paseo. Se trata de un pueblo no exento de misterio y con unos colores muy especiales. Y esas puestas de sol son insuperables.

-Dice usted que es una obra totalmente ficticia. ¿No hay nada de autobiográfico?

-¡Hay mucho de autobiográfico! Toda obra de ficción se compone de una parte inventada y otra real. De todas mis novelas, ésta es la que tiene un mayor porcentaje de realidad. Luego, por supuesto, hay partes exageradas o modificadas de modo que se ajusten mejor a la historia.

-¿Hay algo de usted en ese escritor en crisis que se refugia en un pueblo para olvidar un desencuentro con un famoso autor?

-Es cierto que en 2017 yo envié por correo un ejemplar de El hombre de la gasolinera a un escritor famoso que luego ganó un importante premio literario con un argumento muy parecido al mío. Mi libro es un western noir que ahonda en la idea de que la violencia puede ser válida como forma de justicia. La sinopsis es la siguiente: un chico de veintitantos años, que en el pasado perteneció a una banda criminal, descubre nuevas posibilidades para su vida gracias a la figura de una especie de mentor (el bibliotecario de una pequeña ciudad), quien le muestra las bondades del arte. No obstante, al cabo de un tiempo, el chico abandona a este mentor para buscar venganza por el asesinato de su pareja y termina convirtiéndose en el héroe anónimo de un atentado yihadista. Para olvidarlo todo, decide refugiarse en un lugar solitario (una gasolinera). A partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones.

-¿Qué opina de los premios literarios?

-No descubro nada si digo que casi todos los premios importantes son fabulosas maniobras comerciales planificadas al milímetro. Las grandes editoriales premian a un autor que les ha hecho vender muchos libros, aunque pocas veces las obras son de calidad. Los premios más humildes sí me parecen interesantes porque suponen una forma de descubrir a autores con talento. Es un mundo complicado, en cualquier caso.

-El día azul de la venganza está escrita en plena pandemia.

-Así es. Estuve un par de meses madurando la historia en la cabeza y finalmente la empecé en febrero. En otras circunstancias, habría tardado más en acabarla, pero el confinamiento me ha ayudado a ser creativo. Estar encerrado en casa no es algo tan desagradable cuando te gusta escribir.

-¿Cuáles son sus referencias literarias?

-Me gustan muchísimos, pero mis favoritos son Bierce, Lemaitre, Zweig, Shakespeare, Stevenson, Conan Doyle y Maupassant.

-He visto en ella casi un guion cinematográfico. He leído que es usted un gran cinéfilo.

-Lo soy. Y mi forma de escribir está muy influida por el cine que he visto desde pequeño. Yo habré leído unos quinientos libros, pero películas he visto miles. Esta novela, en concreto, la ideé como si estuviese rodada en plano secuencia; como si una cámara siguiera al protagonista de un lado a otro. Apoyar el peso de la obra en un solo personaje era una apuesta arriesgada porque puedes cansar al lector, por eso incluí pasajes en los que el protagonista escribe un libro sobre Hemingway. Literatura dentro de la literatura. Al final se conecta todo.

-¿Está inmenso en otra obra o se ha dado un descanso?

-No creo que escriba más novelas. Exigen mucha dedicación, y a partir de ahora quiero dedicar tiempo a mi familia y a mejorar en mi trabajo. Quería despedirme con una buena obra y creo que ésta lo es, al menos yo me siento muy orgulloso de ella. Seguiré escribiendo artículos de cine y relatos, eso sí, porque sé que no voy a desconectar totalmente de las letras, pero poco más.