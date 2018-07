El son del mejor swing se despide de Monachil

Las armonías y ritmos del swing se despiden de las calles que durante todo el fin de semana han copado el municipio granadino de Monachil. Un total de 4.000 visitantes disfrutaron de los conciertos y actividades que desde el viernes pasado se apoderaron de la localidad.

El Festival Internacional de Swing de Monachil echa la persiana por este verano, en el cual se ha batido un nuevo récord de espectadores. El evento generó más de 250.000 euros, todas las plazas hoteleras se agotaron durante el fin de semana y los bares y restaurantes del municipio estuvieron a rebosar.

"Teniendo en cuenta que el presupuesto de esta edición del Festival ha sido de 25.000 euros, esto supone que por cada euro que hemos invertido en él nuestro municipio recibió 10", destacó el alcalde de Monachil, José Morales, quien se mostró "muy satisfecho" por "el éxito sin precedentes" de esta cita convertida en culto para los amantes del swing.

Los 4.000 visitantes que acudieron al evento no sólo provenían de Granada, sino también de otras provincias españolas e incluso de fuera de España. El concierto más multitudinario tuvo lugar el sábado, cuando los artistas italianos The Blind Rats, los británicos Sugar Ray's Lucky Strikes y The Stargazers y los españoles The Jump Club congregaron a más de 3.000 personas a ritmo de jazz y swing en el Parque de los Aragones.

Por su lado, la concejal de Cultura de Monachil, Ana García Marín, agradeció "a todos los trabajadores del Ayuntamiento implicados en la organización, a la dirección artística y a la delegación de Cultura de la Diputación de Granada el excelente trabajo que llevaron acabo, que nos ha permitido vivir la edición del festival más multitudinaria e internacional celebrada hasta la fecha".

La edil de Cultura también quiso acordarse de la labor de todas las empresas patrocinadoras, "sin cuya ayuda fundamental no hubiéramos podido celebrar un evento de esta envergadura".

Además, durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, los amantes del swing pudieron aprender este baile en tres talleres gratuitos a los que asistieron más de 500 personas.

Por su parte, el concejal de Turismo monachileño, Francisco Álvarez, destacó "la enorme implicación de todos los vecinos de la localidad" en el evento, y afirmó que el VI Festival Internacional de Swing "tendrá sin duda una repercusión económica aún mayor en el municipio, porque ha servido como escaparate para nuestro pueblo a todos los visitantes, que volverán en otras épocas del año".