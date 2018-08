La mejor tortilla de patatas necesita cariño

Con cebolla, sin cebolla. Muy hecha o poco. Con pimientos, chorizo, espinacas o queso. Hay infinidad de maneras de preparar este plato típico de la gastronomía española que genera acalorados debates en torno a cómo debería hacerse y qué debería llevar. Lo que está claro es que los dos ingredientes imprescindibles de este alimento tan castizo, la patata y el huevo, no pueden faltar en la tortilla de patatas.

Ante el clásico debate, la ganadora del Concurso de la Mejor Tortilla de Patatas organizada por el Real Club Náutico de Motril, Mónica Caracuel, lo tiene claro, lo más importante es "el cariño al hacerla y que la materia prima sea de primera calidad".

Doce fueron las tortillas, de diferentes puntos de la comarca, que se presentaron a este concurso que lleva casi diez años en funcionamiento y donde lo más importante es disfrutar de un día diferente y degustar una buena tortilla de patatas con familia y amigos, con el magnífico paisaje que ofrece las instalaciones del Club Náutico.

Este concurso nació gracias a la aportación de un socio del club, que hace casi diez años se lo propuso a la Junta Directiva, según señaló el Presidente del Real Club Náutico de Motril, Antonio Gutiérrez, quien indicó a Granada Hoy que cualquiera que tenga una idea puede proponerla para estudiarla e incorporarla al calendario de eventos anuales del club.

El jurado, compuesto por cuatro expertos, fue el encargado de probar una a una las doce tortillas para determinar cuáles eran las tres mejores. Una difícil decisión que se tuvo que determinar finalmente por la jugosidad y la textura de las tortillas.

Mónica Caracuel, la ganadora de este peculiar concurso explicó emocionada que no esperaba obtener el primer premio en la competición por el alto nivel de los contendientes, aunque su hijo lo tenía algo más claro y le insistió en que participara para que todos viesen que "la tortilla de su madre era la mejor". Y no es para menos, la elaboración de Caracuel, estaba compuesta por cuatro ingredientes fundamentales: patatas, once huevos, aceite de oliva virgen extra y queso havarti.

Pero no todo es cuestión de suerte en este concurso, ya que la tortilla que se lleva el primer premio conlleva más de una hora de trabajo. Al partirse se pueden apreciar diferentes capas, como si de una tarta se tratase, indicó su creadora, quien también resultó granadora hace poco en un concurso de croquetas. En segundo lugar, quedó la elaboración de Edgar García y en tercer lugar la de Mercedes Fernández.