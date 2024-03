¿Vas a hacer montañismo este fin de semana en Sierra Nevada? Revisa estos datos

Predicción metereológica para el fin de semana (Aemet):

-Cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas.-Temperaturas en ascenso con heladas débiles en cotas altas.-Vientos de componente oeste flojos o moderados.

Por su seguridad

-Consulte el parte meteorológico de forma previa a la actividad (puede cambiar el parte reflejado en la ficha) y absténgase de salir si es desfavorable.-En temporada invernal lleve equipo completo y suficiente ropa de abrigo, y no olvide botas cramponables, crampones con antizuecos y piolet si sube a la alta montaña.-No inicie ninguna actividad si no posee el conocimiento ni el material adecuado.-Evite salir solo; si lo hace, comunique el recorrido que va a seguir y la hora prevista de regreso a otras personas.-Si el tiempo cambia estando en montaña, no continúe con su actividad.-Lleve siempre un móvil con la batería completamente cargada y aplicación degeolocalización (Alpify, Alertcops, Localización Whatsapp).

Teléfonos y direcciones de interés:

Previsiones meteorológicas de la AEMET: www.aemet.es

Otras previsiones:www.meteoexploration.com www.eltiempo.es

Centro administrativo del ParqueNacional y Natural de Sierra Nevada:958 98 02 38

Área de Uso Público del Parque NaturalSierra Nevada:pnsierranevada.usopublico.csmaea@juntadeandalucia.es

EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA: LLAME AL 112

Aviso zona de estación de esquí:

Máquinas con cables trabajando en la Estación de Esquí, respeten la señalización para evitar accidentes.

Refugios:

En Refugios-vivac: ¡Dejen bien cerrada la puerta al salir! y por favor ¡¡no dejen basura dentro!!

Recomendación:

No den comida a los animales silvestres, ni dejen abandonados restos de alimentos