Una muestra con mucha capacidad

Asprogrades ha abierto una nueva edición de su muestra de artesanía, un evento que alcanza ya 21 ediciones y que estará abierta hasta el domingo por la tarde para mostrar el trabajo de las personas con discapacidad y que los granadinos se acerquen a esta realidad.

El presidente de Asprogrades, Antonio García Angulo, ha resaltado que lo fundamental es hacerse visibles y "demostrar que personas con discapacidad son capaces de cosas maravillosas". Así, en la muestra, instalada junto a la Fuente de las Batallas, se pueden ver todo tipo de manualidades.

García Angulo ha agradecido al Ayuntamiento de Granada, al de Peligros, al de Alfacar, a la Diputación y a la Junta de Andalucía el apoyo recibido y ha destacado que en Peligros esperan comenzar pronto la construcción de una residencia de gravemente afectados, así como un centro ocupacional en Alfacar. "Queremos que la asociación vaya creciendo en el Área Metropolitana", ha incidido García Angulo, que resala el trabajo que realizan en el Ecoparque, donde están reciclando objetos y haciendo proyectos interesantes.

"Quiero hacer una llamada a los granadinos para que nos conozcan y descubran cómo cada año vamos avanzando y cómo las personas con discapacidad van esforzándose", ha detallado, asegurando que en empresas, por ejemplo Inagra, van avanzando en contratación para prácticas para que haya integración laboral real y efectiva.

El alcalde de Granada en funciones, Francisco Cuenca, ha visitado esta mañana la muestra, destacando que este espacio "sirve para conocer cómo a través de las capacidades diferentes se demuestra que no solo existe algo que admiramos, como el espíritu de superación, sino las utilidades que personas con discapacidad propician el desarrollo personal y la integración".

"No vamos a tener una sociedad justa si no existe el reto de llegar a una integración social y laboral. El objetivo no es solo el reconocimiento de la diversidad sino sus derechos", ha detallado Cuenca, que ha invitado a los granadinos a que pasen por la muestra para conoceer este trabajo y el "derecho de las personas para integrarse".