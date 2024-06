Así son las bodas a pie de playa en este hotel de la Costa tropical de Granada

La temporada de bodas no ha terminado aún y con las temperaturas veraniegas vienen las boda a pie de playa, una tendencia al alza desde hace algunos años que en Granada tiene, cómo no, también su implantación. Dar el sí quiero con el sol rompiendo contra el horizonte marítimo es una de las experiencias más elegidas por las parejas y las que, por qué no decirlo, dejan las mejores fotografías nupciales.

Según la plataforma de organización de bodas, Bodas.net, existe un lugar en la Costa Tropical que hace las delicias de los novios y novias para la celebración de su gran día. Se trata de un hotel de lujo ubicado en Motril donde este tipo de eventos se han convertido en un auténtico reclamo por la belleza de su entorno, sus servicios y, por supuesto, por poder estar a pie de playa.

En primera línea de playa, con zonas ajardinadas, campo de golf y un restaurante magnífico, este resort ubicado en Motril es la personificación del lujo en Granada. Impressive Playa Granada Golf se denomina como un hotel familiar y dispone de un total de 395 habitaciones renovadas recientemente y diseñadas para ofrecer el máximo bienestar a sus huéspedes.

Un referente para dar el "sí quiero"

Pero este resort motrileño ha ampliado su oferta y, además, de poder pasar unos días entre el lujo y la belleza litoral, también es posible celebrar allí una boda. Según la plataforma Bodas.net los enlaces pueden acoger desde 100 a 400 invitados con un precio mínimo por menú de 120 euros, un dato muy a tener en cuenta por los novios a la hora de calcular presupuesto. Es de los más buscados en Granada y, hasta el momento, más de 85 parejas lo han elegido como su lugar especial.

Ceremonia con el mar de fondo

Y qué mejor fondo para formalizar el amor que el Mediterráneo a lo que se suma la suave brisa marina y la luz propia del mar. Precisamente esto es uno de los atractivos más potentes de este hotel: la posiblidad de celebrar la ceremonia a pie de playa. Después de eso, llega el momento de la fiesta. Para esto el Impressive Playa Granada Golf tiene también varias opciones según las preferencias de los novios. De este modo, pueden elegir entre el Salón Salobreña, elegante y luminoso salón con fantásticas vistas a los jardines y con capacidad para hasta 250 comensales o entre sus jardines, extensas zonas ajardinadas con vistas al mar y con capacidad para acoger un cóctel de 500 comensales o un banquete de 350.

Banquete y posibilidad de dormir allí

Impressive Playa Granada Golf dispone de cocina propia y, destacan en Bodas.net, también para bodas, todos sus menús y aperitivos están confeccionados con una cuidada gastronomía, basándose en los mejores productos de temporada y de la región. Por otro lado, cada vez con más frecuencia, los invitados requieren un lugar cercano para dormir tras una boda ya sea para evitar coger el coche o bien porque vienen de fuera. Este hotel dispone de opción de alojamiento para los que lo deseen.

4.8 Excelente

Esta es la puntuación que las parejas que han celebrado ahí su enlace han dado al Impressive Playa Granada y el 95% de ellos lo recomienda. Este es el comentario de una de las novias que ha pasado por él, Virginia P., quien dió un 5 sobre 5 a su experiencia: "Es indescriptible lo perfecto que salió todo. Los invitados nos han dicho que ha sido la mejor boda de su vida, y eso ha sido también gracias a vosotros. Los invitados se sorprendieron porque antes de pedir algo, lo tenían en la mesa. Fueron atendidos siempre con una sonrisa, unas palabras cariñosas. Comieron muchísimo, y decían que todo estaba riquísimo. Que el sitio de la ceremonia era idílico y era muy elegante la forma de decorarla. Nuestra habitación para la noche de bodas estaba preciosa, no le faltaba un detalle. Habéis superado cualquier expectativas. Gracias por hacer esos días un sueño realidad".