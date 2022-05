El Colegio Medina Olmos de Guadix necesita un nuevo edificio

La portavoz del PSOE de Guadix, Belén Porcel, ha anunciado esta mañana la presentación de una moción para el próximo pleno, en la que los socialistas van a pedir que la corporación municipal accitana solicite a la Junta de Andalucía la renovación integral del edificio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Medina Olmos de Guadix, sustituyéndolo por uno nuevo. El fin es mejorar las condiciones de este centro, que han quedado ya obsoletas, y para prestar un servicio educativo de calidad que responda a las demandas actuales.

Porcel lo ha anunciado en las puertas de este centro educativo, acompañada del director del colegio, Alejandro Cambil, donde ha manifestado que “nuestro deseo es que todos los partidos políticos hagamos frente común y lo pidamos por unanimidad”, dando traslado a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía y a la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Los socialistas consideran que el edificio del Medina Olmos, a día de hoy, no cumple con las necesidades por las que fue creado en su origen y necesita ser integralmente renovado. El centro educativo público, que comenzó su andadura en 1968, fue construido aproximadamente en ese mismo año, y cuenta con un tiempo de uso de 54 años. Es un inmueble sin zapata de cimentación; con muchas humedades, que hacen que los ladrillos de su planta baja estén, por muchos lugares, desechos, al igual que los suelos del salón de actos y toda la zona de infantil.

Es un edificio con estructura metálica, que ya, en sus primeros años, se hundió por la zona derecha de su fachada principal. Como consecuencia de ello, se desalojó y cesó la actividad académica en el mismo para reforzar la estructura metálica. Durante ese periodo de reforma, la vida del centro se realizó en las instalaciones del IES Padre Poveda.

El colegio cuenta pues con un inmueble que está amortizado, por el tiempo de uso útil que ha tenido, y que a día de hoy presenta numerosas deficiencias como consecuencia de los años y las humedades de las que padece desde su construcción. En la actualidad, continúa basculando, hundiéndose por el mismo lugar por el que en sus comienzos cedió, hecho que hace que se levanten las losas del suelo, que las puertas se descuadren y que reaparezcan constantemente fisuras.

Las ventanas no cierran correctamente, por lo que no realizan su función de aislamiento; las contraventanas están, en su gran mayoría, en mal estado y no reducen la contaminación lumínica, que dificultan a su alumnado la visualización y observación de las pantallas. E, incluso, la caldera de calefacción es la original, de cuando se puso en marcha el centro: Ros Roca de carbón con un quemador de gasoil adaptado.