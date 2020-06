Marihuana sobre ruedas, en paquetes "legales" y con instrucciones: el método para transportar droga en Granada

Transportaban kilos de marihuana empaquetada al vacío y con apariencia de producto legal, que escondían en camiones, La Policía Nacional ha decomisado en Guadix 17 paquetes con más de 19,5 kilos de cogollos de marihuana envasada de este modo en el interior de la cabeza tractora de un camión cuyo conductor, un varón español de 52 años y sin antecedentes policiales, ha sido detenido como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a una organización delictiva.

17 paquetes escondidos en la cabeza tractora de un camión

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 17 de junio cuando los agentes de policía que estaban llevando a cabo la investigación consiguieron averiguar la ubicación de un envío de marihuana en el que se estarían utilizando vehículos de transporte internacional. Las pesquisas realizadas condujeron hasta un parking ubicado en la localidad de Guadix donde se encontraban estacionados varios vehículos de las mencionadas características. Escondidas en el interior de la cabeza tractora de uno de ellos encontraron más de 19,5 kilos de marihuana dispuesta para su consumo y distribuida en 17 paquetes individuales.

Paquetes de marihuana con apariencia de producto legal

Los agentes pudieron observar como la marihuana se encontraba envasada en bolsas transparentes al vacío, las cuales habían sido cubiertas con una segunda capa de plástico negro en cuyo anverso aparecía colocado un adhesivo, a modo de etiqueta, en el cual figuraba una imagen con información en inglés relativa a su contenido, calidad y origen, además de lemas publicitarios, aportando todo el conjunto una apariencia de producto legal.

Un primer modelo de estos paquetes contenía la imagen del rostro de una mujer en blanco y negro sobre la que figuraba escrita la frase I AM NOBODY. WHO ARE YOU?, CRITICAL, Think about it while you're smoking this shit y además información sobre el peso del envase, la variedad de cannabis sativa de procedencia, y la supuesta concentración de su principio activo.

En el segundo modelo figuraba una imagen de varias cuñas de queso rodeadas de frutos del bosque y un tomate, siendo esta vez el lema publicitario SWEET CHEESE, sobre la que se había impreso el resto de información del producto de manera semejante al anterior. El conductor del camión ha sido detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, mientras que las investigaciones en relación a estos hechos siguen su curso.