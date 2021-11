Un detenido tras ser pillado robando en el interior de un coche en Benalúa (Granada)

La Guardia Civil ha detenido en Benalúa a un conocido delincuente de esa localidad, un joven de 27 años con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa tras sorprenderlo in fraganti robando en el interior de un coche.

No es la primera vez que este año la Guardia Civil detiene a este joven. Ha sido detenido en once ocasiones a lo largo de 2021, unas veces ha sido por robo de vehículos y otras por robar en interior de vehículos. En esta ocasión la detención de este individuo se ha producido in fraganti y no tras una investigación, gracias a la labor preventiva que las patrullas de Seguridad Ciudadana hacen cada día en las localidades granadinas.

Durante la madrugada del pasado día 27 de octubre una patrulla de la Guardia Civil de Alquife vigilaba las calles de Benalúa porque durante los últimos días se habían producido varios robos en interior de vehículos en esa localidad. Al pasar por la calle Fernando de los Ríos los agentes vieron dentro de un coche a un individuo.

Pararon junto al coche y observaron que una de las puertas del vehículo había sido forzada, que dentro del coche todo estaba revuelto y que alrededor había objetos que, como luego comprobaron, provenían del coche. El joven fue detenido por el intento de robo y ha sido nuevamente puesto a disposición judicial. La Guardia Civil ha abierto una investigación para comprobar si el detenido ha sido el autor de los últimos robos perpetrados en varios vehículos de Benalúa.