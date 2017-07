Ángel Nieto, grave tras sufrir un accidente en Ibiza

ángel Nieto, doce más una veces campeón del mundo de motociclismo, permanecía ingresado en estado grave al cierre de esta edición en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza tras sufrir en la mañana de ayer un accidente en quad en una rotonda de la localidad de Santa Eulària.

Según informaron fuentes del ayuntamiento del municipio ibicenco, los hechos ocurrieron a las 10:25 horas cuando el cuatriciclo que conducía Nieto colisionó con un turismo. A consecuencia del choque, Ángel Nieto salió disparado, impactando contra el suelo. Los ocupantes del turismo no sufrieron heridas y el conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia. Una ambulancia de la Unidad de Soporte Avanzado del 061 trasladó a Nieto a la Policlínica del Rosario, donde permanece ingresado.

El hijo del ex piloto, Gelete Nieto, aseguró a Europa Press que su padre no había sido intervenido todavía y que por la tarde serían informados de su evolución. "Esperemos que todo vaya bien", señaló su hijo. Así se pronunció Gelete Nieto después de que responsables del centro sanitario informasen sobre las 14:00 de que el piloto sí estaba siendo intervenido tras haber sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Estos mismos responsables comunicaron que el estado del ex piloto es "grave pero no crítico".